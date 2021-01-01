التجديد أو الرحيل في الصيف .. أزمة جديدة داخل برشلونة بسبب ديمبيلي

المفاوضات متعثرة بين الجناح الفرنسي والنادي الكتالوني

دخل نادي برشلونة الإسباني، في محادثات مع عثمان ديمبيلي جناح الفريق، من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول مستقبله خلال الأسابيع القادمة.

ديمبيلي الذي انضم لبرشلونة لتعويض رحيل نيمار في 2017، عقده ينتهي مع النادي الكتالوني في يونيو 2022 وسط تكهنات حول مستقبله.

برشلونة يريد حسم مصير اللاعب قبل دخوله في العام الأخير من عقده، لتجنب رحيله عن الفريق بالمجان العام القادم.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن وجود حالة من الشلل في المفاوضات حاليًا، رغم الحديث المستمر بين برشلونة واللاعب ووكيل أعماله.

الرغبة الحالية من النادي هي بقاء ديمبيلي لفترة أطول، بعد تطوره مستواه الفترة الأخيرة ومشاركته بشكل أساسي مع الفريق عقب ابتعاد الإصابات عنه وغياب المنافسة في الأجنحة في ظل غياب أنسو فاتي.

الوقت حاليًا في صالح ديمبيلي الذي يشعر بالراحة في برشلونة، لكن التجديد سيضع بعض التكاليف المالية على النادي في ظل أزمة كورونا.

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وفي حالة عدم التوصل لحل قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة، سيلجأ برشلونة لبيع اللاعب، بوجود اهتمام من مانشستر يونايتد الذي حاول استعارته الصيف الماضي، بالإضافة لتشيلسي ويوفنتوس وبايرن ميونخ.

يذكر أن صاحب الـ23 سنة، ظهر في 19 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف وقام بصناعة 3 بكل البطولات.