التاريخ يتوقع .. الهلال لن يُهزم أمام النصر، وغالبًا سيفوز

لا صوت يعلو حاليًا في كرة القدم السعودية على مباراة ديربي الرياض التي ستجمع الهلال مع النصر في مباراة مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء الخميس القادم.

الفريقان بحاجة ماسة للفوز بتلك المباراة للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثير في المباراة السابعة، بتعادل الأزرق مع الفيحاء وخسارة الأصفر أمام الطائي، لكن التاريخ يحمل 3 بشريات للهلال ويتوقع خسارة النصر أو عدم فوزه على الأقل.

البُشرى الأولى .. الهلال لا يفقد نقاطًا أمام النصر "الأرجنتيني"

البُشرى الأولى للهلال تقول أن الفريق لا يفقد نقاطًا أمام النصر، في الدوري السعودي للمحترفين، حين يكون مدرب الأخير أرجنتيني، ولذا يتوقع التاريخ نهاية اللقاء بفوز الهلال بمدربه ليوناردو جارديم.

النصر كان قد تعاقد مع ميجيل روسو مؤخرًا وستكون مباراة الديربي أول لقاء له مع الفريق، إذ تولى مهمته عقب الخسارة أمام الطائي يوم الجمعة الماضي.

ما يقوله التاريخ أن النصر واجه الهلال مرتين بمدرب أرجنتيني، الأولى كانت في الجولة العاشرة من موسم 2011-2012 وكان يُدرب العالمي "جوستافو كوستاس" وقد انتهت لصالح الزعيم 3-0 وبثنائية الشلهوب وهدف الدوسري.

المباراة الثانية كانت في الجولة الثامنة من موسم 2017-2018 وانتهت أيضًا بخسارة النصر 2-1 وكان يُدربه جوستافو كوينتيروس، والمثير أن محمد السهلاوي كان قد تقدم في هذا اللقاء للأصفر لكن سالم الدوسري وكارلوس إدواردو قادا الأزرق للريمونتادا.

البُشرى الثانية .. الهلال لا يخسر أمام النصر بعد تعثر الفريقين



لم يستطع فريقا العاصمة السعودية تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة قبل خوض ديربي الرياض، ويقول التاريخ هنا أن تلك ستكون المواجهة الثالثة بينهما في تاريخ دوري المحترفين عقب تعثرهما في اللقاء السابق.



التاريخ يحمل بُشرى جديدة لبطل آسيا وهي عدم خسارته أمام جاره وخصمه اللدود في مثل تلك الظروف، إذ سبق أن تعادل معه 2-2 في مباراة الجولة الـ12 من موسم 2018-2019، وكان قبلها قد تعادل مع الفيصلي فيما خسر النصر أمام الوحدة.



المباراة الثانية التي جمعت الفريقين بعد تعثرهما كانت في الجولة الـ19 من موسم 2008-2009 وانتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين، وكان قد تعادل في اللقاء السابق مع الوطني 0-0 فيما خسر النصر أمام الاتحاد 1-0.



البُشرى الثالثة .. الهلال يفوز في الديربيات المؤجلة

ديربي الرياض الذي سيُقام مساء الجمعة القادم مؤجل من الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وقد تم تأجيله لانشغال الفريقين بمباريات المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا.

البشرى الثالثة التي يحملها التاريخ للهلال هي أنه يحسم الديربيات المؤجلة لصالحه، إذ حدث ذلك مرتين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

الأولى في الجولة السابعة من موسم 2015-2016 وفاز الهلال 2-1، فيما الثانية في الجولة الـ23 من موسم 2019-2020 وحسمها أيضًا الزعيم لصالحه 4-1، اللقاء الأول كان مؤجلًا لمدة 46 يومًا فيما الثاني 138 يومًا.

هذا ما يتوقعه التاريخ لمباراة الهلال والنصر القادمة في الدوري السعودي، فهل يؤكد الهلال سطوته التاريخية في تلك الظروف، أم يقود روسو وتاليسكا ثورة النصر وانقلابه على ماضيه؟ سنرى ..



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