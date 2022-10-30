"التاريخ سيُسجل أن آل معمر أول من طالب باللعب المالي العادل وبن نافل من رفضه"

الأندية السعودية تُعاني من أزمات مالية كبيرة

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن اللاعبين هم الطرف المتضرر من تطبيق مبدأ اللعب المالي العادل في الدوري السعودي عام 2025، مشيرًا إلى أنه بات ضروريًا لتجنب دخول الأندية في ديون وأزمات مالية.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي "اللاعبون يرغبون بفتح الباب للمزايدات على عقودهم بين الأندية ليحصلوا على أعلى رواتب ممكنة، ولذا هم الطرف المتضرر من تطبيق مبدأ اللعب المالي العادل، وقد طبقته وزارة الرياضة بصورة مصغرة على شكل الكفاءة المالية، صحيح ليس بنفس الدقة ولكنه يُمثل الخطوة الأولى".

"الاتحاد الأوروبي حين طبق مبدأ اللعب المالي النظيف في أوروبا سار بالتدريج كذلك، ونحن نسير على نفس النهج، قانون اللعب المالي النظيف يجب أن يُطبق في السعودية بشكل جاد وقوي، صحيح أن الكفاءة المالية أدت الغرض نوعًا ما وقللت من الأزمات المالية والفوضى في الأرقام وتورط الإدارات في أفعال سابقيهم، لكن المطلوب حاليًا خطوة أخرى للأمام".

أتم "لا ننسى أيضًا والتاريخ سيُسجل أن أول من طالب بهذا النظام هو رئيس النصر مسلي آل معمر في الجمعية العمومية وأن من رفضه هو فهد بن نافل رئيس الهلال".

يُشار إلى أن الهلال حصل على لقب الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الأخيرة فيما كان آخر لقب للنصر موسم 2018-2019.

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