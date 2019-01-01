التأشيرة تمنع خربين من معسكر الهلال في النمسا

عمر خربين يغيب عن معسكر الهلال في النمسا رغم مرور 10 أيام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

عانى الهلال السعودي من غياب لاعبه الدولي السوري عمر خربين عن معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في النمسا بسبب أوراق التأشيرة الخاصة به.

ولا يزال خربين يتدرب في مقر النادي، على الرغم من سفر بعثة الهلال إلى النمسا من أجل إقامة المعسكر التحضيري للموسم القادم منذ 10 أيام.

ويعتبر تأخر خربين عن المعسكر مشكلة بالنسبة للاعب، حيث قطع الفريق شوطًا كبيرًا في رحلته الاستعدادية للموسم الجديد مع مدربه رازفان.

ولم يشرف رازفان حتى الآن على اللاعب عمر خربين حتى الآن مما يسبب أزمة نظرًا لأن المدرب لم يتعرف على أحد لاعبيه رغم اقتراب الموسم الجديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

ويحتاج خربين لإثبات نفسه من جديد مع الهلال بعدما خرج من حسابات المدرب السابق جورجي جيسوس بعد عدم اقتناعه بمستواه الفني.

وعلى ذلك، انضم اللاعب السوري إلى نادي بيراميدز المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وتطالب الجماهير الهلالية إدارة النادي بسرعة التدخل وحل مشكلة اللاعب حتى يتمكن من السفر واللحاق بما تبقى من معسكر الفريق المقام في النمسا.

وتلقت جماهير الزعيم خبرًا سارًا باقتراب التعاقد مع اللاعب الكوري هيون سو الذي يهتم به النادي، حيث قام بمتابعة حساب النادي الرسمي على تويتر.

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يذكر أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بمعسكر الفريق المقام في النمسا للاطلاع على العمل الذي يقوم به المدرب واللاعبون، والبحث مع الجهاز الفني ومدير الكرة بالفريق.