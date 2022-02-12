ألبيول: لو كنت ضربت فينيسيوس فعلًا لكان غادر الملعب

سخر لاعب فياريال راؤول ألبيول من نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد تدخل بينهما سقط على إثره الدولي البرازيلي بأرض ملعب لا سيراميكا.

وخلال مباراة ريال مدريد وفياريال التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ارتطم فينيسيوس بيد ألبيول وسقط أرضًا مطالبًا ببطاقة حمراء للاعب الإسباني.

هذا ما جعل ألبيول فيما بعد يخرج إلى الإعلام ويؤكد أن ما حدث لم يكن متعمدًا وأن الضربة لم تكن قوية، أي أن ما قام به البرازيلي كان "تمثيلًا".

ألبيول في حديث للإعلام الإسباني بعد اللقاء قال "لم أره قادمًا، ولو ضربته بالفعل لجعلته ينزف".

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كما أضاف "فينيسيوس اصطدم بكتفي، إذا ضربته بكوعي كما زعم لكان قد غادر الملعب بكل التأكيد".

أما عن التعادل مع ريال مدريد، فقال "أعتقد أن النقطة يجب أن تُعتبر جيدة بالنسبة لنا، فكانت هناك فرصة جيدة للغاية بالنسبة لهم".

وأتم "إنهم فريق رائع ويقدمون كرة قدم مميزة، لقد جعلونا نركض كثيرًا اليوم".

تعادل ريال مدريد قلّص الفارق بينه وبين إشبيلية ليصبح أربع نقاط، فيما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 36 نقطة.