البيشي: الأجواء منعتنا من إضافة أهداف .. و3 نقاط هامة في مشوار الاتحاد

الاتحاد حقق فوزًا صعبًا على الاتفاق بالدوري السعودي

تحدث عبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد عن فوز فريقه على الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد عدم تحقيق انتصارات لفترة طويلة.

الاتحاد حقق فوزًا صعبًا على الاتفاق، بهدف دون رد أحرزه فهد المولد بعد طول غياب، بأول هدف له عقب العودة من الإيقاف.

وقال البيشي في تصريحات تلفزيونية عبر "الرياضية" السعودية: "أقدم التهاني للجماهير على الفوز، قدمنا مباراة جيدة وجميلة".

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وأضاف: "الأجواء اليوم لم تساعدنا على إضافة الأهداف، وسنعوض في المباريات المقبلة والأهم هو تحقيق الـ3 نقاط".

الاتحاد يعاني في الفترة الأخيرة واقترب من شبح الهبوط، وهو ما سبب صدمة للجماهير بشكل عام وطالبوا تعديل الأمور داخل الفريق.

وارتقى الاتحاد إلى المركز الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة في مشواره للسعى للهروب من شبح الهبوط.