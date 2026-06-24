البوسنة والهرسك ضد قطر: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 2 لومن فيلد

ستنطلق مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في 24 يونيو 2026 عند 19:00 بتوقيت غرينتش و 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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البوسنة والهرسك ضد قطر: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في شمال غرب المحيط الهادئ تداعيات هائلة، إذ يتطلع منتخبا المجموعة B إلى التعافي من انتكاسات مدمرة في الجولة الثانية. فبعد جولة ثانية قاسية من المباريات هزّت ديناميكيات المجموعة - حيث خسر منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 أمام سويسرا في لوس أنجلوس وتعرضت قطر لتفكيك تاريخي بنتيجة 6-0 على يد كندا، إحدى الدول المضيفة، في فانكوفر - تقلص هامش الخطأ في ملعب سياتل (لومن فيلد) بشكل كبير. ويتجه المعسكران إلى الساحل وهما يعلمان أن التعافي النفسي وإدارة أزمات الإيقاف الشديدة الناتجة عن تلك المواجهات العنيفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب البوسنة والهرسك سيرجي بارباريز أن يثبت سريعاً فريقاً انهار تحت ضغط الشوط الثاني أمام منافسة أوروبية. وسيُجبر بارباريز على تعديل الإطار الدفاعي بعد بطاقة حمراء كارثية في الدقيقة 80 لقلب الدفاع طارق محاريموفيتش، معتمداً بشكل كبير على ما تبقى من الخبرة التكتيكية لدى سياد كولاشيناتس والقائد إدين دجيكو لإعادة المعايرة، وفرض الإيقاع، وفتح دفاع الخصم. ويقف في مواجهتهم منتخب قطر - الذي يواجه أزمة كاملة في اختيار التشكيلة بعد حصوله على بطاقتين حمراوين مباشرتين للمدافع همام أحمد ولاعب الوسط عاصم مادبو في هزيمته الثقيلة. يمتلك العنابي مخططاً عنيداً ازدهر عندما حقق تعادلاً شاقاً 1-1 أمام سويسرا في الجولة الأولى.

تُقام هذه المواجهة في ملعب سياتل المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية والتشكيلات المؤقتة. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة وتتبع التحولات السريعة العناصر الحاسمة. ستنظر قطر إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لتكفير نفسها وإثبات مكانتها كمنافس على التأهل للأدوار الإقصائية، بينما تدخل البوسنة أرض الملعب متحمسة لتسليح روحها المخضرمة، والهجمات المرتدة السلسة، والحسم السريري لمعاقبة أي أخطاء هيكلية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة الحفاظ على آمالهم في دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

سويسرا 4-1 البوسنة والهرسك

عانت تشكيلة سيرجي بارباريز من انهيار كبير في الشوط الثاني في لوس أنجلوس، لتسقط في النهاية أمام هزيمة قاسية بنتيجة 4-1 ضد منتخب سويسرا الحاسم. قدّم البوسنيون عرضًا دفاعيًا منضبطًا بشكل لا يصدق خلال شوط أول شديد التنافس، ونجحوا في إحباط الهجوم السويسري ومجاراة نظرائهم الأوروبيين خطوة بخطوة لدخول الاستراحة وهم في تعادل سلبي دون أهداف.

ومع ذلك، تبخرت المتانة الهيكلية بعد الاستراحة. كسرت سويسرا حالة الجمود في الدقيقة 74 عبر يوهان مانزامبي. أصبح جبل البوسنة غير قابل للتجاوز في الدقيقة 80 عندما تلقى قلب الدفاع طارق محارموفيتش بطاقة حمراء مباشرة. تمت معاقبة النقص العددي بلا رحمة حيث ضاعف روبين فارغاس التقدم قبل أن يُكمل مانزامبي ثنائيته. وبينما سجل بديل الشوط الثاني إرمين مهميتش هدفًا تاريخيًا للتقليل من الفارق في الوقت بدل الضائع، وضع غرانيت تشاكا اللمسة الأخيرة على النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 97. تترك الهزيمة الثقيلة بارباريز مع فجوات دفاعية شديدة لإصلاحها قبل الجولة الثالثة.

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كندا 6-0 قطر

عانى العنابيون أمسية كابوسية تاريخية بحق في فانكوفر، حيث انهاروا تمامًا تحت ضغط شديد ليستسلموا لهزيمة مدمرة بنتيجة 6-0 على يد كندا، إحدى الدول المضيفة. واجهت قطر معركة شاقة مبكرًا عندما افتتح سايل لارين التسجيل في الدقيقة 16، تلاه بعد وقت قصير إنهاء حاسم من جوناثان ديفيد.

تلاشى أي أمل في عودة تكتيكية في الدقيقة 33 عندما طُرد المدافع همام أحمد ببطاقة حمراء مباشرة. سجل ديفيد مجددًا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وانحدرت المباراة إلى فوضى مطلقة في بداية الشوط الثاني عندما تلقى لاعب الوسط عاصم ماديبو بطاقة حمراء قطرية ثانية في الدقيقة 53. وبتقليصهم إلى تسعة لاعبين، تم اجتياح التكتل الدفاعي المنخفض للعنابيين بالكامل. سدد ناثان ساليبا الهدف الرابع، وأضاف هدف عكسي مؤسف من محمد مناعي إلى البؤس، وأكمل ديفيد ثلاثيته التاريخية في عمق الوقت بدل الضائع. يجب على قطر الآن تحقيق تعافٍ نفسي غير مسبوق قبل رحلتهم إلى سياتل.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

البوسنة والهرسك (سيرجي بارباريز)

لا يحتاج سيرجي بارباريز إلى التخلي عن الأساس الهيكلي الشجاع الذي سمح لفريقه بإحباط كندا، الدولة المضيفة للبطولة، بشكل تاريخي خلال تعادلهم الافتتاحي 1-1. لقد أثبتت الحركة العمودية، والصلابة الجماعية، والقيادة المخضرمة المدمجة داخل التشكيلة أن البوسنة والهرسك تمتلك أدوات خط الأساس اللازمة للقتال من أجل النقاط على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بارباريز إصلاح الهفوات الدفاعية والانهيار في الشوط الثاني بلا رحمة، اللذين شهدا استسلام فريقه بالكامل بعد الاستراحة ضد سويسرا. تتعقد المهمة بشدة بسبب بطاقة حمراء مباشرة كارثية في الدقيقة 80 لقلب الدفاع طارق محارموفيتش. يجب أن يركز التعديل التكتيكي الأساسي لبارباريز على إعادة هيكلة خطه الدفاعي بالكامل، مع ضمان أن شراكة قلبي الدفاع المؤقتة تبني انسجامًا فوريًا مع سيد كولاشيناتس. يجب أن يوفر محور خط الوسط درعًا دفاعيًا أكثر تماسكًا بكثير، مع تتبع التحولات العمودية السريعة وإغلاق المساحات الجانبية لمنع خط هجوم قطر من كشف خط دفاع مُعدّل حديثًا.

قطر (خولين لوبيتيغي)

جولين لوبيتيغي لا يحتاج إلى تفكيك المخطط العملي المرن بالكامل الذي جعل فريقه يُحبط تاريخيًا منتخب سويسرا عالي التقييم ليحصد تعادلًا 1-1 في الجولة الأولى. ذلك التنظيم الهيكلي المتماسك يظل أصلهم الأكثر موثوقية عندما يُنفَّذ بشكل مثالي، لكن مباراتهم الأخيرة في المجموعة تتطلب إصلاحًا تكتيكيًا ضخمًا عقب كارثة الانضباط المطلقة ضد كندا.

في مواجهة أزمة اختيار غير مسبوقة بعد إشهار بطاقات حمراء مباشرة للمدافع همام أحمد ولاعب الوسط عاصم مادبو، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو اللعب بأدوار تمركزية قياسية سيجلب كارثة فورية. يجب أن يركز التعديل الأساسي للوبتيغي على تثبيت فريق منقوص بشدة باستخدام كتلة دفاعية منخفضة فائقة التماسك. ومع حرمانه من مكونات محورية في غرفة المحرك والدفاع، يجب على قطر التراجع إلى قوقعة دفاعية ضيقة فائقة الانضباط لخنق الممرات المركزية. وعند استعادة الاستحواذ، يجب عليهم تجاوز الضغط العكسي البوسني بسرعة عمودية فورية، مع الاعتماد بالكامل على تهديد العزل الفردي والسرعة المباشرة لأكرم عفيف لتعظيم فرص التحول النادرة قبل أن يُخنق الهجوم.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب البوسنة والهرسك

التحدي الأساسي لسيرجي بارباريز قبل التوجه إلى شمال غرب المحيط الهادئ هو إعادة بناء عموده الفقري الدفاعي بالكامل مع إدارة التعافي النفسي لمجموعته. بعد هزيمة قاسية 4-1 في الجولة الثانية ضد سويسرا في لوس أنجلوس، فإن أكبر نقطة حديث تحيط بالفريق هي شاغر حرج في الخلف. قلب الدفاع تاريك موهاريموفيتش غير متاح تمامًا للاختيار بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

ستسعى البوسنة إلى موازنة دفاعها ضمن إطارها المعتاد. في غياب موهاريموفيتش القسري، يجب على القائد المخضرم سعاد كولاشيناتس وشريكه في قلب الدفاع نيكولا كاتيتش تحمل مسؤولية هيكلية هائلة لتثبيت الخط الدفاعي الذي يحمي حارس المرمى نيكولا فاسيلج. من المتوقع أن يحافظ الظهير الأيمن أمار ديديتش على مركزه رغم حصوله على إنذار ضد السويسريين. في غرفة المحرك، بنجامين طاهيروفيتش و إيفان شونجيتش سيسعيان للاحتفاظ بأدوارهما الأساسية لجلب تركيز بدني إلى الثلث الأوسط.

في المقدمة، سيحتفظ القائد الأيقوني إدين دجيكو بمكانه بثقة لقيادة الخط. دجيكو، الذي تم استبداله بعد وقت قصير من بطاقة صفراء في الجولة الثانية، سيشكل نقطة الارتكاز في الهجوم إلى جانب إرمدين ديميروفيتش والجناح الشاب كريم ألايبيغوفيتش. ومع ذلك، فإن هداف الجولة الثانية إرمين مهميتش يضغط بقوة من أجل دور أكبر بعد أن ثبت أن هدفه المتأخر من على مقاعد البدلاء كان نقطة مضيئة نادرة.

أخبار منتخب قطر

يواجه جولين لوبيتيغي لغزًا تكتيكيًا ولوجستيًا أكثر تعقيدًا وهو يجهز فريقه لسيناريو لا بد فيه من الفوز. أبرز نقطة حديث تحيط بالعنابي هي أزمة اختيار غير مسبوقة عقب خسارتهم الفوضوية 6-0 أمام كندا، إحدى الدول المضيفة، والتي أسفرت عن تداعيات إيقاف مزدوجة مدمرة. ستكون قطر منقوصة تمامًا عبر العمود الفقري، مع غياب المدافع الأساسي همام أحمد ومحور الوسط عاصم مادبو بعد حصولهما كلاهما على بطاقات حمراء مباشرة.

سيتطلب الأساس الهيكلي المؤقت للوبتيغي تحولًا تكتيكيًا مكثفًا. دفاعيًا، سيشكل قلبا الدفاع شانسيل مبيمبا و سيكو كابوادي الجدار الأساسي الذي يحاول امتصاص الضغط البدني البوسني. سيحتاج ظهير الجناح الأيسر آرثر ماسواكو، الذي قدم أداءً نخبوياً مع مساهمة حاسمة في هدف في وقت سابق من البطولة، إلى فرض انضباط كبير على نزعاته الهجومية إلى جانب ظهير الجناح الأيمن آرون وان-بيساكا لحماية حارس المرمى ليونيل مباسي من أن يُكشف تمامًا.

تكمن المعضلة الأساسية في ملء درع محور الارتكاز الدفاعي الشاغر الذي تركه ماديو. يجب على لاعبي الوسط صامويل موتوسامي، إيدو كايمبي، و نغال'ايل موكاو رفع معدل عملهم العمودي والتتبع الدفاعي لمنع البوسنة من فرض الإيقاع. في المقدمة، يقع عبء تسجيل الأهداف مباشرة على عاتق يوان ويسا والمهاجم المخضرم سيدريك باكامبو، مع اعتماد لوبتيغي على هذا الخط الأمامي لحقن سرعة كبيرة وتعظيم فرص التحول النادرة في الهجمة المرتدة.

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أبرز المواجهات في مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر

أكرم عفيف ضد سيد كولاشيناتس

بعد الانهيار الانضباطي لقطر والهزيمة الثقيلة في الجولة الثانية، لا يزال أكرم عفيف بؤرة الإبداع بلا منازع وأخطر عنصر في هجوم يولن لوبتيغي المستنزف بشدة. وبعمله بوعي مكاني من الطراز العالمي وسرعة مباشرة، كُلّف عفيف بحمل عبء التحولات بالكامل لصالح العنابي. ولتفكيك الكتلة الدفاعية للبوسنة والهرسك، سيكون دور عفيف بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم تسارعه العمودي المتفجر ومهاراته الفردية الحادة لجر المدافعين خارج مواقعهم، وتطوير الاستحواذ بسرعة في الهجمة المرتدة، وتموين الخيارات المركزية مثل سيدريك باكامبو.

المكلف بإيقافه هو سيد كولاشيناتس صاحب الخبرة الكبيرة، ركيزة الدفاع في خط بوسنيا الخلفي. ومع عدم توفر قلب الدفاع الشاب طارق محاريموفيتش تمامًا بسبب بطاقة حمراء في الجولة الثانية، يجب على كولاشيناتس تحمل مسؤوليات قيادية هائلة لتثبيت كتلة مركزية أُعيد تشكيلها. يجب على كولاشيناتس الحفاظ على تركيز مطلق في التمركز وبدنية عدوانية، مع ضمان استخدام قراءته النخبوية للعبة لإغلاق المساحات الجانبية، وتحيد مسارات قطع عفيف إلى الداخل، ومنع قطر من اكتساب أي زخم انتقالي مبكر.

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إدين دجيكو ضد شانسيل مبيمبا

نبض الفريق البوسني المطلق، والهداف التاريخي، ونقطة المرجع المخضرمة، القائد إدين دجيكو مكلف بفرض إيقاع الهجوم وفتح خطوط الخصم. يوفر دجيكو نقطة ارتكاز بدنية وفنية قصوى، مستخدمًا لعبه الأسطوري في الاحتفاظ بالكرة وهيمنته الهوائية لتجاوز الضغط العالي وتنظيم تسلسلات حاسمة في الثلث الأخير. أمام كتلة قطرية ستُوجَّه للتمركز بعمق، فإن قدرته على الهبوط إلى مساحات الجيوب، والارتباط مع عدّائي الوسط القادمين مثل كريم العجبغوفيتش، وإنهاء الفرص بلا رحمة داخل المنطقة ستخل بتوازن الخصم بسهولة.

يتطلع إلى تعطيل ذلك التهديد الأمامي الأسطوري مدافع قطر البارز شانسيل مبمبا. مبمبا مُكلَّف بترسيخ قلب خط دفاع لوبيتيغي المؤقت، موفراً حماية تكتيكية حيوية عقب إيقاف الشريك الدفاعي همام أحمد. سيُوضَع انضباط مبمبا الدفاعي دون الكرة تحت الاختبار النهائي في ملعب سياتل. يجب عليه إدارة تمركزه بقوة لِضغط المساحات المركزية، وحرمان دجيكو من الوقت للاستدارة ومواجهة المرمى، وحماية منطقة جزائه لضمان ألا يهيمن البوسنيون تماماً على الصندوق ويُحاصروا قطر داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة B؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة B جبلاً شديد الانحدار للمنتخبين في المركزين الأخيرين. يتصدر المضيف المشارك كندا جدول الترتيب بأربع نقاط وفارق أهداف +6 ، بينما تليها سويسرا عن كثب في المركز الثاني بأربع نقاط وفارق أهداف +3 . هذا يترك كلاً من البوسنة والهرسك (فارق أهداف −3 ) وقطر (فارق أهداف −6 goal difference) عالقتين في قاع الجدول بنقطة واحدة فقط لكل منهما.

تُعد مواجهة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب سياتل مفترق طرق رياضياً حاسماً لا بديل عنه لكلا البلدين وهما يقاتلان بيأس للإبقاء على حملاتهما في البطولة حيّة.

إذا فازت البوسنة والهرسك

فوز حاسم لفريق سيرجي بارباريز سيرفعهم إلى أربع نقاط، واضعاً إياهم بقوة في المنافسة على حجز تذكرة إلى دور الـ32. اعتماداً على النتيجة المتزامنة لمباراة كندا ضد سويسرا، قد يسمح فوز كبير نظرياً للبوسنة بأن تتحدى على مركزين ضمن التأهل التلقائي إذا ما أمالت نتيجة غير متوازنة فارق الأهداف بشكل كبير لصالحهم. والأهم، أن الوصول إلى أربع نقاط سيمنحهم حجة رياضية قوية للغاية للتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث بنظام البطاقات الحرة، بينما يُجمِّد قطر تماماً عند نقطة واحدة ويُقصي رجال يولن لوبيتيغي من البطولة.

إذا فازت قطر

إذا ما نجح فريق يولن لوبيتيغي في هندسة عودة دراماتيكية لحصد النقاط الثلاث كاملة، فسيُنعش ذلك حملتهم بالكامل ويدفع العنابيون إلى أربع نقاط. الانتقال إلى أربع نقاط سيمنح قطر سيطرة كاملة على مصيرها في المركز الثالث، مانحاً إياها خط أساس قابلاً للتطبيق للتسلل عبر تصنيفات البطاقات الحرة إلى الأدوار الإقصائية. وعلى العكس، ستُجمِّد هذه النتيجة البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة، مُحكمةً خروجاً مبكراً لكتيبة بارباريز ومُنهيّةً رحلتهم في كأس العالم في دور المجموعات.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في سياتل سيعني كارثة رياضية لكلا المعسكرين، مُبقياً البوسنة والهرسك وقطر مقيدتين معاً في القاع بنقطتين فقط لكل منهما. لأن حصيلة نقطتين تاريخياً غير مرجح للغاية أن تضمن التأهل عبر إطار البطاقات الحرة للمركز الثالث ضمن نظام بطولة 48 فريقاً، فإن التعادل سيحكم فعلياً على كلا البلدين بالإقصاء المتبادل قبل انطلاق دور الـ32.

أخبار الفريقين & القوائم

تُدار البوسنة والهرسك بواسطة سيرجي بارباريز. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في البيانات المتاحة، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

يقود قطر المدير الفني يولين لوبيتيغي. وكما هو الحال مع منافسيهم، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات لهذه المباراة، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ستتبع أخبار إضافية عن الفريق مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 4 طارق محرموفيتش الإصابات والإيقافات 23 عاصم ماديبو

المستوى

لم تحقق البوسنة والهرسك الفوز في أربع من آخر خمس مباريات لها، مسجلة فوزين وثلاثة تعادلات ودون أي هزائم خلال تلك السلسلة بناءً على البيانات المتاحة. كانت آخر مباراة لها تعادلًا 1-1 مع كندا في كأس العالم في 12 يونيو، كما تعادلت 1-1 مع بنما في مباراة ودية في 6 يونيو. في وقت سابق من السلسلة، تعادلت 0-0 مع مقدونيا الشمالية وحققت فوزين على إيطاليا وويلز في تصفيات كأس العالم، وانتهت كلتاهما 1-1 في تلك الليلة لكن احتُسبتا كفوزين. سجلت البوسنة أربعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف عبر المباريات الخمس.

تُظهر نتائج قطر الخمس الأخيرة تعادلًا واحدًا وهزيمتين وتعادلًا واحدًا في آخر ظهور تنافسي لها. تعادلت 1-1 مع سويسرا في 13 يونيو في افتتاح كأس العالم، بينما انتهت مباراتها السابقة 0-0 ضد السلفادور في مباراة ودية في 6 يونيو. قبل ذلك، خسرت 1-0 أمام أيرلندا وتعرضت للهزيمة 3-0 أمام تونس في كأس العرب FIFA في ديسمبر 2025، بعد أن تعادلت 1-1 مع سوريا في نفس البطولة. سجلت قطر هدفين واستقبلت خمسة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

البوسنة المباراة الأخيرة قطر 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار البوسنة والهرسك 1 - 1 قطر 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين المنتخبين محدود للغاية في البيانات المتاحة. اللقاء السابق الوحيد المسجل جاء في مباراة ودية في 10 أغسطس 2010، عندما تعادلت البوسنة والهرسك وقطر 1-1. تلك النتيجة الوحيدة هي المواجهة الوحيدة بين البلدين في التاريخ الحديث، مما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات بكأس العالم لقاءً نادرًا بين المنتخبين.

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