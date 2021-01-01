البنك الممول للسوبرليج: أخطأنا في تقدير الأمور وسنتعلم من هذا الدرس

نظرة مختلفة لمجتمع كرة القدم

أصدر بنك "جي بي مورجان" الممول الرئيسي الذي كان من المفترض رعايته للسوبرليج، بيانًا رسميًا للتعليق على فشل المشروع.

12 ناديًا من جميع أنحاء أوروبا أعلنوا عن تنظيمهم لهذه البطولة، لتصبح موازية لدوري أبطال أوروبا في المستقبل.

الصفقة فشلت سريعًا بعد ساعات قليلة من إعلانها، بعد الغضب والاحتجاجات الجماهيرية خاصة في إنجلترا.

ماذا قال البنك الممول لمشروع السوبرليج؟

البيان الرسمي حول البطولة جاء فيه:"من الواضح أننا أخطأنا في الحكم على الكيفية التي سينظر بها مجتمع كرة القدم الأوسع إلى هذه الصفقة".

وأضاف:"لم نحكم جيدًا على طريقة تأثير الصفقة عليهم في المستقبل أيضًا، لذلك سنتعلم من هذا الموقف".

من انسحب حتى الآن من مشروع السوبرليج؟

البداية كانت عن طريق الإنجليز، حيث أعلن آرسنال، مانشستر يونايتد، تشيلسي، مانشستر سيتي، ليفربول وتوتنهام الانسحاب من البطولة.

وبعدها انضمت لهم الأندية الأخرى مثل أتلتيكو مدريد وإنتر، كما تراجع يوفنتوس وميلان بصورة غير مباشرة، ليفشل المشروع تمامًا قبل بدايته.

برشلونة وريال مدريد يرفضان الانسحاب حتى الآن، ولكن من غير المتوقع حدوث أي جديد في المستقبل القريب.

كيف فشل مشروع السوبرليج وما كواليس المفاوضات؟

انفرط عقد بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد ساعات قليلة من الإعلان عنها بمشاركة 12 ناديًا من نخبة الأندية، في نجاح كان ساحقًا لمنظومة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة ألكسندر تشيفرين.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت تقريرًا مثيرًا عن الأحداث التي أدت إلى الانهيار السريع لدوري السوبر الأوروبي، كاشفةً النقاب عن بعض التفاصيل التي دمّرت مخططات كبار القارة العجوز.

خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قام بتهنئة جوان لابورتا على وصوله إلى رئاسة برشلونة من خلال تناول الغداء معه يوم الخميس الماضي.

خلال تلك الجلسة، كان الخطأ الأول فيما يخص دوري السوبر الأوروبي، حيث كشف لابورتا لتيباس خلال تلك الجلسة الودية عن أن برشلونة سيكون جزءًا من بطولة جديدة تضم عشرة أندية أوروبية ضخمة على الأقل، وستدر المليارات عليهم.

صحيح أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يسمع فيها خافيير تيباس باحتمالية وجود بطولة أوروبية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، فهذا الأمر تم تداوله منذ سنوات، لكن هذه المرة شعر بالجدية بسبب ما أخبره إياه لابورتا.

لابورتا قال لتيباس أن هناك ستة أندية قد التزمت بالفعل في هذه البطولة، وبدا واضحًا أن الأمر ليس مجرد حديث كما كانت العادة منذ 2015، وعلى هذا الأساس قرر رئيس الليجا التحرك سريعًا.

اتصل تيباس بمختلف المسؤولين عن كرة القدم الأوروبية ووصل الأمر إلى تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، والذي لديه معلومات تقول عكس ذلك تمامًا!

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