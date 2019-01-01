البنا يدير لقاء الوداد والرجاء في البطولة العربية

تحكيم مصري لمباراة الإياب بين الرجاء والوداد

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة العودة بين الوداد والرجاء، في ديربي كازابلانكا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وانطلقت البطولة العربية في شكلها الجديد خلال أخر موسمين بمشاركة أبرز الأندية العربية، من أجل الخروج بشكل بطولة مميز تميز الأندية العربية خلال الفترة المقبلة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، مباراة الإياب بين الوداد والرجاء، للمصري محمود البنا، بطاقمه الكامل المكون من مساعدين تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكمًا رابعًا.

وتقام المباراة يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، ضمن ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التي تشهد منافسة قوية للغاية في الموسم الحالي.

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وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لكل فريق، حيث ستكون المباراة صعبة من جميع الجهات، حيث ستكون مهمة البنا كبيرة للغاية خلال اللقاء.

وشهد اللقاء في الذهاب حضور جماهيري ضخم، وإثارة بين الفريقين حيث انتهى اللقاء بالتعادل حيث يعد ديربي كازابلانكا من أفضل المباريات في الكرة المغربية.

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