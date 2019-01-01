البليهي يثير الشكوك حول مستقبله مع الهلال السعودي

البليهي يدخل الـ6 شهور الأخيرة في عقده مع الهلال

كشف علي البليهي مدافع الهلال السعودي، اليوم الإثنين، أنه لم يتوصل لاتفاق مع ناديه بشأن تمديد عقده لفترة جديدة خلال الفترة المقبلة.

علي البليهي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع الهلال السعودي، وهو يعد من أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يسعى لتدعيم الدفاع خلال الفترة الحالية، بجوار البليهي، حيث من المفترض أن يقوم النادي بفتح مفاوضات التجديد خلال الأيام الجارية.

ووفقًا لما صرح به اللاعب أنه دخل فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده مع الهلال حيث يحق له التفاوض مع أي ناد في الوقت الحالي للانضمام له.

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ولم يتوصل البليهي لاتفاق مع نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة، حيث رفض اللاعب العرض المقدم من الزعيم، ومن المفترض أن يتم عرض تصور جديد.

وربطت تقارير صحفية، رغبة الهلال في ضم أكثر من مدافع مصري على رأسهم محمود علاء مدافع الزمالك.