البلوي يوضح حقيقة رغبة إدارة الاتحاد في الاطاحة بـ"كاريلي"

الاتحاد تعادل مع الشباب في كلاسيكو مثير

كشف حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حقيقة رغبة إدارة النادي بالإطاحة بالبرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية والتعاقد مع مدرب جديد.

ويمر الاتحاد بفترة غير مستقرة من ناحية النتائج ولكن الأداء اختلف قليلًا عن الموسم الماضي، ويستبشر الجميع خيرًا مع البرازيلي كاريلي.

وقال البلوي في تصريحات عقب لقاء الاتحاد مع الشباب في كأس محمد السادس للأندية الأبطال: "كاريلي مستمر في الاتحاد، وإدارة النادي لديها ثقة كبيرة في البرازيلي وفيما يقدمه مع الفريق".

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وأضاف: "توقعت أن يكون الحكم أعلى مستوى ن ذلك، كان هناك ظلم تحكيمي بسببه، ولم يعد للفيديو في هدف الثاني للشباب".

وتعادل الاتحاد مع نظيره الشباب بهدفين لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في ملعب الليوث.

ويكفي الاتحاد التعادل سلبيًا أو إيجابيًا بهدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نهائي البطولة العربية، وانتظار المتأهل من الإسماعيلي والرجاء المغربي.