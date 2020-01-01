البلوي يكشف سبب سفر رومارينيو وموقف كاريلي من الاستمرار بالاتحاد

البلوي يتحدث عن سبب تواضع مستوى بريجوفيتش.

أكد حامد البلوي، المدير التنفيذي لفريق نادي الاتحاد، على أن البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق، غادر المملكة العربية السعودية، بإذن من إدارة النادي، من أجل السفر إلى مدينة دبي الإماراتية.

رومارينيو غادر المملكة يوم الأربعاء، متجهًا إلى دبي، من أجل إحضار أسرته إلى السعودية، من أجل التواجد بجانبه خلال الفترة القادمة.

البلوي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "رومارينيو كان لديه عذر مسبق من الإدارة من أجل إحضار أسرته من دبي وهي قادمة من البرازيل، ووصل البارحة إلى جدة برفقة أسرته، ويخضع حاليًا للحجر يومين وفق البروتوكول الصحي للقادمين من الخارج".

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المدير التنفيذي للاتحاد تابع: "يجب على الجماهير أن تصبر على المدرب، لتحقيق كل الأهداف التي وضعتها الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، قبل التعاقد معه".

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حامد البلوي واصل: "الاتحاد يحتاج الفترة القادمة للاستقرار الفني، لأنه لا يوجد في مسيرة الفريق التدريبية استقرار فني، والمدرب مثله مثل أي شخص يعمل، وليس معصومًا من الخطأ".

وأردف: "إذا نظرنا إلى مسيرته فالفريق لم يخسر إلا 3 مباريات فقط، من بعد العودة الموسم الماضي للمنافسات عقب أزمة كورونا".

وعلق البلوي على مستوى المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، حيث قال: "لم يلعب الكرة منذ عام، ويجب أن نمنحه الوقت، أما ما يخص إعادته فهو قرار تم الاتفاق عليه بين الإدارة والجهاز الفني، ويجب أن نضع في الحسبان استراتيجية دعم الأندية والحوكمة ومدة العقد".

واختتم البلوي تصريحاته قائلًا: "في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكل حادث حديث".