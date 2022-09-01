البكيري يعتذر لنادي النصر بسبب التجاوز والإساءة

البكيري يقدم اعتذاره لنادي النصر

تقدم الإعلامي الرياضي باعتذار رسمي لنادي النصر، وذلك بسبب تجاوزه في حق العالمي خلال الفترة الماضية، بناءً على قرار صادر من اللجنة الابتدائية الأولى.

البكيري يعتذر لنادي النصر

نشر البكيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة صباح اليوم الخميس، يعتذر فيها لنادي النصر.

Shahid

وجاء نص التغريدة التي نشرها البكيري كالآتي: "اعتذار، إنفاذًا للقرار الصادر من اللجنة الابتدائية الأولى لعام 1443، بشأن القضية المقامة من نادي النصر السعودي ضدي".

وتابع: "فأنني محمد بن علي الغامدي، أقدم الاعتذار لنادي النصر السعودي، عن أي إساءة أو تجاوز ورد في حقه في التغريدات الصادرة من حسابي".

كيف تجاوز البكري ضد النصر؟

خرج محمد البكيري على مدار شهر أغسطس الماضي بأكثر من تغريدة، يهاجم فيها نادي النصر والقرارات الصادرة لصالحه في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله.

البكيري نشر تغريدة سابقة يعلق فيها على حيثيات قرار لجنة الاحتراف في قضية حمد الله، حيث قال فيها: "شكرًا لمن سرب قرار لجنة الاحتراف حول قضية حمد الله بين الاتحاد والنصر، فقد كب عشاء المسكوت عنه في تفاصيل الدفعات الاتحادية، وسط ضجيج علام زميره حينها، وتأمل وتمعن المرفقات لتدرك خطورة ما في بعض السطورة وما بينها أيضًا، فعلًا لك الله يا عميد".

وفي تغريدة أخرى اعترض البكيري على تعامل لجنة الاحتراف في قضية حمد الله، حيث قال: "هل يُعقل أن لجنة الاحتراف تطلب من النادي الشاكي النصر تزويدها بصحيفة دعوى حمد الله التي أقامها في الفيفا؟ ولم تطلبها من اللاعب نفسه، ماذا لو قدم النادي الشاكي معلومات مغلوطة؟ وتخيلوا ناديه الاتحاد لا يعلم عن ذلك إلا من خلال حيثيات الحكم؟ مين مع مين ومين ضد مين يا لجتنا؟".

وبعدها قامت إدارة النصر برفع قضية ضد محمد البكيري، بسبب التجاوز في حق النادي، لتتخذ اللجنة الابتدائية الأولى قرارًا بإلزام الإعلامي الرياضي بالاعتذار لنادي النصر.

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