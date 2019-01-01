فيديو - الكويت يضع قدمًا في دور الـ16 من البطولة العربية بالفوز أمام الشرطة
حقق الكويت الكويتي الفوز أمام الشرطة العراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب الكويت، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
أصحاب الأرض تقدموا مبكرًا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، سددها يوسف ناصر بنجاح على يمين حارس المرمى.
ومع مرور 30 دقيقة من اللقاء، أضاف كالديرون هدف الكويت الثاني، بعدما استلم تمريرة طولية هوائية رائعة خلف مدافعي الفريق العراقي، وضعته على انفراد تام بالحارس، ليقوم بتفويت الكرة من أمامه ووضعها في الشباك الخالية.
في اللحظات الأخيرة من الشوط، قلص الشرطة الفارق عن طريق رأسية مروان حسين من متابعة جيدة لركلة حرة.
وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، سجل فيصل زايد الهدف الثالث للكويت من لمسة رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة من عبد الله البريكي.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، أهدر علاء عبد الزهرة ضربة جزاء للشرطة، تصدى لها حميد يوسف؛ حارس مرمى الكويت، ببراعة.
#الكويت_الكويتي يحسم موقعة الذهاب أمام #الشرطة_العراقي بنتيجة 3-1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 28, 2019
شاهد شريط الأهداف#الكويت_الشرطة#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JX04oF5R6C
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب لحسم المتأهل لدور الـ16 في 23 من سبتمبر المقبل، على ملعب كربلاء.