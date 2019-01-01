البطل المتواضع.. حوار روبيرتسون مع الموقع الرسمي لليفربول

روبيرتسون يتحدث عن أسرته وطموحاته ويورجن كلوب في حواره مع الموقع الرسمي لليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الأسكتلندي أندي روبيرتسون إلى الموقع الرسمي لنادي ليفربول، حيث روى بعض التفاصيل حول نشأنه ورحلته مع كرة القدم.

وكان روبيرتسون قد تلقى العديد من الإشادات مؤخرًا بعد هذا المستوى الرائع الذي قدمه، سواء خلال الموسم الماضي أو خلال الموسم الحالي.

وتحدث روبيرتسون حول الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته، وعدم قدرته على استكمال مشواره مع أكثر من نادٍ اسكتلندي لأسباب خارجة عن إرادته.

وقال: "لقد عانيت بداية لأصبح لاعب كرة قدم، لقد كان حلمي منذ الطفولة، ولكنه كالعادة مر بالعديد من المعوقات التي هددته بأن ينتهي قبل أن يبدأ"

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وتابع: "لقد كنت قصيرًا ولم أكن قويًا على المستوى البدني، هذا كان عائقًا بالنسبة لي منعني من الانضمام إلى عدد من الأندية حين كنت صغيرًا"

وأضاف: "في اللحظة التي علمت فيها أنني سأكون لاعبًا لليفربول كنت لا أكاد أصدق أن هذا يحدث حقيقة، ظننت أنه سيكون مجرد حلم أو مزحة"

وواصل حديثه حول الانضمام إلى ليفربول حيث قال: "لا يوجد شيء أفضل من التواجد في أجواء مثل هذه، هو طموح لكل لاعبي كرة القدم"

وحول يورجن كلوب قال: "لقد أضاف لي كثيرًا كلاعب وكشخص، هو صديق مثالي قبل أن يكون أحد أفضل مدربي العالم، العمل معه شيء عظيم بالفعل"

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يذكر أن أندري روبيرتسون كان قد لعب الموسم الماضي موسمه الأول كأساسي مع ليفربول، واستحق الكثير من الإشادات على العمل الرائع الذي قدمه.