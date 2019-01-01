البريك يعود للملاعب في الجولة الثالثة أمام الفيحاء

محمد البريك لاعب الهلال سيعود للمشاركة خلال الجولة الثالثة من الدوري السعودي أمام فريق الفيحاء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم عن موعد عودة اللاعب محمد البريك نجم الهلال للمشاركة في المباريات من جديد بعد إصابته الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "الرياضية" والتي أكدت أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي خاص من أجل عودته في وقت مبكر عن ذلك الذي تم تحديده له سابقًا.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب سيعود في مواجهة الهلال أمام الفيحاء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام منتصف سبتمبر القادم.

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وبهذا سيغيب اللاعب عن مواجهة الاتحاد آسيويًا في الـ ٢٧ من شهر أغسطس الجاري، ومن مواجهتي أبها والرائد في الجولتين الأولى والثانية من الدوري.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة قبل مواجهة الأهلي السعودي بدور الـ ١٦ من دوري أبطال آسيا في السادس من أغسطس الجاري، وهي المباراة التي فاز بها فريقه.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد تعرض لتمزق في الرباط الجانبي الداخلي لركبته ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي وتأهيلي في مدينة الرياض.