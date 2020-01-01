البريك يتحدث عن الفوز الصعب أمام الفيحاء

الهلال حقق فوزًا هامًا على نظيره الفيحاء

تحدث محمد البريك لاعب الهلال السعودي عن فوز فريقه على الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال واصل تصدره ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة فارقًا عن النصر صاحب الوصافة.

وقال البريك في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أقدم التهاني لجماهير الهلال وحظ سعيد للفيحاء والحمد لله على الحفاظ على الصدارة ونرغب في الاستمرار بنفس الأداء خلال المباريات المقبلة".

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وأضاف ظهير أيمن الهلال: "انتصار هام جدًا بالنسبة لن ننتظر لمن هم تحتنا، وفرقنا عن الوصيف، وتسود حالة من العلاقة القوية بين اللاعبين داخل الهلال".

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وتابع البريك: "جميعنا نساعد بعضنا البعض، ولا يوجد احتياطي وأساسي فقط، نسعى لتقديم ما لدينا في المباريات من أجل جماهير الهلال".

الهلال خطف الصدارة من النصر خلال الجولتين الأخيرتين، بعد ما قدم مستويات أكثر من ممتازة في منافسات الدوري السعودي.