البريكي يودّع جماهير النصر برسالة عاطفية

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

وضع المسؤول البارز في نادي النصر السعودي أحمد البريكي، حدًا لكل ما أثير حوله في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، ما بين استمراره مع العالمي أو انتهاء فترته عمله مع الرئيس سعود السويلم.

وتضاربت الأنباء حول مصير البريكي في منصبه كمدير تنفيذي للنصر، قبل أن يؤكد الأمر بنفسه، بتغريدة عبر منصته على "تويتر"، ودع خلالها جماهير النادي.

وغرد أحمد "جمهور العالمي الغاليين، تشرفت بخدمة النصر، والعمل مع وأمام مدرج عاشق لا يقبل سوى الفوز، شكرًا لأخي سعود السويلم الذي أتاح لي هذه الفرصة العظيمة".

وختم " شكرًا لرفاق النجاح، شكرًا للنصر، موسم استثنائي لن أنساه ماحييت، شكرًا لكم انتم على دعمكم وانتقادكم وتشجيعكم وسامحوني على التقصير".

عفوًا هذا ليس ملعب 5 جويلية، ولكن أنتم الآن في حضرة الجمهور الجزائري من معقل ستاد القاهرة الدولي.🏟️



ربي يفرحكم الليلة 🙌pic.twitter.com/njESDzHLQj#إفريقيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وعلى الفور، بادله عشاق النادي نفس المشاعر الطيبة، بتعليقات إيجابية كنوع من أنواع الشكر على ما قدمه للنادي، طوال فترة توليه منصب المدير التنفيذي.