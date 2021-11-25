البريكست يقضي على فرص استمرار بيل مع ريال مدريد

ألمح جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل إلى سعادة اللاعب في نادي ريال مدريد الإسباني، وأنه يضع الاستمرار مع "الميرنجي" هدفًا له، لكن بعيدًا عن رغبة اللاعب يبدو أن تلك ستكون مهمة مستحيلة.

عقد جاريث بيل مع ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2022، وحتى الآن لم تفتح إدارة النادي الملكي المفاوضات مع وكيل أعماله للاستمرار في "سانتياجو بيرنابيو".

ويبدو أن استمرار جاريث بيل مع ريال مدريد سيكون أمرًا مستحيلًا، خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لماذا يستحيل تجديد عقد بيل مع ريال مدريد؟

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيفقد جاريث بيل صفة اللاعب الأوروبي يوم 30 يونيو 2022 عند انتهاء عقده مع ريال مدريد.

بيل حافظ على تلك الصفة منذ وصوله إلى ريال مدريد في 2013، ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021، تم استثناء اللاعبين السارية عقودهم من ذلك القرار، واستمرت بذلك صفة بيل كلاعب أوروبي.

واعتبارًا من 1 يوليو 2022، إذا ما استمر بيل مع ريال مدريد، فإنه سيشغل مكانًا للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي، ومع أحقية ريال مدريد في امتلاك ثلاثة لاعبين فقط، فإن استمرار الويلزي سيكون مستحيلًا.

وفي الوقت الحالي، يشغل الثلاثي البرازيلي إيدير ميليتاو، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو مقاعد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويعمل ريال مدريد حاليًا على منح الجنسية الإسبانية لواحد من الثلاثي، والأقرب هو فينيسيوس، لكنه لن يستخدم بأي حال من الأحوال المكان الذي سيتركه البرازيلي من أجل بيل.

لماذا لم يتفاوض ريال مدريد مع بيل للتجديد حتى الآن؟

مع رغبة ريال مدريد في تقليص كتلة الرواتب في النادي، فإن احتمالية جاريث بيل في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" تبدو أصعب.

بيل يحصل على صافي 14.5 مليون يورو في الموسم، أي 29 مليون يورو باحتساب الضرائب، وريال مدريد لا يرغب في دفع ذلك المبلغ للاعب لا يشارك بشكل منتظم.

أرقام بيل هذا الموسم حاسمة، حيث شارك في 193 دقيقة فقط حتى الآن في ثلاث مباريات فقط، وكان آخرها في 28 أغسطس الماضي ضد ريال بيتيس.

ويوم الأحد المقبل، سيكون غياب بيل عن ريال مدريد قد وصل إلى ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين لعب 45 دقيقة فقط، كانت مع منتخب ويلز خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

ولم يلعب بيل حتى الآن أي مباراة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" حيث تعرض للإصابة يوم 12 سبتمبر، قبل عودة ريال مدريد إلى ملعبه.



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