البريكان يتوج بلقب "فيفا 20" على حساب رئيس النصر السابق

لاعب النصر ينجح في التتويج بلقب بطولة مساعد الدوسري.

نجح فراس البريكان، لاعب نادي النصر السعودي، في التتويج ببطولة مساعد الدوسري للعبة "فيفا 20"، بعد الفوز على سعود آل سويلم، رئيس العالمي السابق، في المباراة النهائية.

سعود آل سويلم كان قد صعد إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على ياسر الفهمي بنتيجة (6-3)، وعلى الجانب الآخر صعد البريكان للنهائي بعد الانتصار على أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي بنتيجة (5-2).

وجمعت المباراة النهائية بين سعود آل سويلم والبريكان مساء أمس السبت، ونجح لاعب النصر في تحقيق الفوز بنتيجة 5-1 ليتوج باللقب.

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ومن جانبه، وجه مساعد الدوسري التهنئة إلى البريكان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة، جاء نصها كالآتي:

"ألف مبروك للكابتن فراس البريكان الفوز في بطولة مساعد الدوسري للاعبين، الولد لعيب بشكل غير طبيعي ما شاء الله، تستحق الفوز وألف ألف مبروك للفوز".

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كما وجه رسالة أيضًا إلى سعود آل سويلم، حيث قال: "الشامخ سعود آل سويلم ما قصرت، كلمة شكرًا لا توفيك حقك، وما راحت بعيد يابو فهد".

البطولة شهدت مشاركة العديد من اللاعبين العالميين، أبرزهم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، وأوباميانج، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والسعوديان عبد الله عطيف وياسر القحطاني.