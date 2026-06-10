البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية معاينة كأس العالم FIFA 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 11 Houston Stadium

تنطلق مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو 2026 عند 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:00 بتوقيت غرينتش.

معاينة مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: هل هذا وقت رونالدو؟

يبدأ منتخب البرتغال الخطير مشواره في المجموعة K ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن، تكساس. هل يستطيع أبطال أوروبا 2016 وضع أيديهم على أول لقب لكأس العالم على الإطلاق؟

من هو مدرب البرتغال ومن هم اللاعبون الأساسيون؟

قد يشعر المدرب روبرتو مارتينيز أن هذا هو الوقت المناسب للمنتخب الإيبيري لحسم أكبر جائزة في كرة القدم العالمية، نظراً لغنى اللاعبين المتألقين المتاحين لديه. يحمل كريستيانو رونالدو الأيقوني البالغ من العمر 41 عاماً الرقم القياسي للرجال في عدد المشاركات الدولية على مر العصور (227) والأهداف (143). وهو واحد من ستة لاعبين شاركوا في خمس نسخ من كأس العالم، وهذه ستكون السادسة له.

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نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز قادم لتوه من موسم حطم فيه الأرقام على الصعيد الشخصي بعدما سجل 21 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-26، وهو أكبر عدد في التاريخ لموسم واحد. رباعي باريس سان جيرمان نونو مينديز، فيتينيا، جواو نيفيس وغونكالو راموس قادمون لتوهم من الفوز بدوري أبطال أوروبا وسيكونون مليئين بالثقة. إذا لم تفعل البرتغال ذلك في 2026، فمتى ستفعل؟

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من هو مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن هم اللاعبون الأساسيون؟

استدعى مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيباستيان ديسابر أيضاً اللاعب المخضرم غايل كاكوتا البالغ من العمر 34 عاماً إلى التشكيلة. لاعب وسط تشيلسي السابق كاكوتا لعب مرتين فقط خلال العامين الماضيين مع منتخب بلاده، لذا فإن اختياره يمثل نوعاً من المجازفة، لكن قدرة كاكوتا لم تكن موضع شك أبداً. كما تضم التشكيلة آرون وان-بيساكا لاعب وست هام ومهاجم نيوكاسل يوان ويسا.

قائمة البرتغال المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم

حراس المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلهو (غنتشلربيرليغي).

المدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، غونكالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال)، توماس أراوخو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: روبن نيفيس (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل لياو (إيه سي ميلان)، غونكالو غيديش (ريال سوسيداد)، غونكالو راموس (باريس سان جيرمان).

طريق البرتغال إلى كأس العالم

تحت إشراف المدرب مارتينيز، نافست البرتغال في مجموعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم F شديدة التنافس. وحسمت مقعد التأهل التلقائي بطريقة درامية في يوم المباراة الأخير بفوزها على أرمينيا 9–1 لتفوز بالمجموعة.

قائمة جمهورية الكونغو الديمقراطية المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم

حراس المرمى: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

المدافعون: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

لاعبو الوسط: Theo Bongonda (Spartak Moscow), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

المهاجمون: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم

خاضت جمهورية الكونغو الديمقراطية مجموعة تصفيات صعبة هي المجموعة B، حيث أنهت في المركز الثاني خلف السنغال، لتفوت مقعد التأهل المباشر لكنها ضمنت بشكل مريح مقعداً في الملحق. في الملحق الأفريقي، واجهت عمالقة نيجيريا، لتتأهل في النهاية بركلات الترجيح. في الملحق بين القارات، سافرت من أجل آخر مقعد عالمي عبر البطاقة الحرة، وهزمت جامايكا في مباراة مثيرة درامية امتدت إلى الوقت الإضافي لتؤكد رسمياً مكانها في كأس العالم. تحدث عن الطريق ذي المناظر الخلابة.

أخبار الفريق والقوائم

لم يؤكد روبرتو مارتينيز تشكيلة أساسية محتملة للبرتغال قبل افتتاح المجموعة K، ولا تتوفر حالياً أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات لتشكيلة السيليساو. ملاحظة واحدة مثيرة للاهتمام تتعلق برفائيل لياو، الذي تلقى بطاقة حمراء بسبب سلوك عنيف خلال الفوز الودي على تشيلي، رغم أن مدى جاهزيته لهذه المباراة لم يتم تأكيده رسمياً في أي من الاتجاهين. ستتم إضافة المزيد من تحديثات أخبار الفريق بالقرب من انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يُصدر سيباستيان ديسابر تشكيلة متوقعة من 11 لاعباً لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع عدم توفر معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة. سيتم تقديم التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل البرتغال البطولة بثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات لها. كانت مباراتها الأخيرة فوزًا وديًا بنتيجة 2-1 على تشيلي في 6 يونيو، وهي نتيجة جاءت رغم طرد لياو. في وقت سابق من الربيع، فازت على الولايات المتحدة 2-0 وتعادلت 0-0 مع المكسيك في مباراتين وديتين متتاليتين. سجلت البرتغال 13 هدفًا واستقبلت أربعة أهداف عبر المباريات الخمس، رغم أن هزيمتها الوحيدة — خسارة 2-0 أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي — كانت بمثابة تذكير بأنها ليست بلا نقاط ضعف.

يصل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بانتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. كانت نتيجته الأخيرة تعادلًا سلبيًا مع الدنمارك في 3 يونيو، بعد فوز تأهيلي 1-0 على جامايكا في مارس حسم تأهله إلى كأس العالم. كما فاز على برمودا 2-0 في مباراة ودية في الشهر نفسه. عبر المباريات الخمس، سجلت الفهود أربعة أهداف واستقبلت هدفًا واحدًا فقط، وكانت هزيمتها الوحيدة أمام الجزائر في كأس الأمم الأفريقية في يناير.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات سابقة بين البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية مسجلة في مجموعة البيانات المتاحة. ستُمثل هذه المباراة في 17 يونيو على ملعب NRG أول مواجهة موثقة بين البلدين.

الترتيب

في المجموعة K، تحتل البرتغال حاليًا المركز الثالث بينما تحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثاني قبل مباريات الافتتاح.