كأس العالم - المجموعة 11 إن آر جي

ستنطلق مباراة البرتغال ضد أوزبكستان في 23 يونيو 2026 عند الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ورؤى يوم الافتتاح

تعادل منتخب البرتغال المرشح بقوة بصعوبة 1-1 مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصلب دفاعياً في الجولة الأولى. أصبحت المفاجآت في كأس العالم هذا أمراً معتاداً إلى حد ما، لكن أوزبكستان لم تفجر مفاجأتها الخاصة، إذ خسرت 3-1 أمام منتخب كولومبيا الموهوب، رغم أنها جعلت الأمور تنافسية لفترات طويلة. سيكون كل الضغط على البرتغال ورونالدو ورفاقه قبل هذه المواجهة، وهناك حتى دعوات من المحللين ووسائل الإعلام لإسقاط المهاجم الأيقوني من التشكيلة.

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أبرز لاعبي البرتغال ومدربها

قد يشعر المدرب روبرتو مارتينيز أن هذا هو الوقت المناسب للمنتخب الإيبيري لحصد أكبر جائزة في كرة القدم العالمية، نظراً لغنى اللاعبين المتألقين المتاحين لديه. يحمل كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، الرقم القياسي للرجال في عدد المشاركات الدولية على مر العصور (228) والأهداف (143). وهو واحد من ستة لاعبين شاركوا في خمس نسخ من كأس العالم، وهذه هي السادسة له.

نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز قادم من موسم حطم فيه الأرقام على الصعيد الشخصي بعدما سجل 21 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-26، وهو أكبر عدد في التاريخ لموسم واحد. رباعي باريس سان جيرمان نونو مينديز، فيتينيا، جواو نيفيس وغونزالو راموس قادمون من الفوز بدوري أبطال أوروبا وسيكونون مليئين بالثقة. إذا لم تفعلها البرتغال في 2026، فمتى ستفعلها؟ تعادل 1-1 في يوم الافتتاح مع جمهورية الكونغو الديمقراطية أثار بعض المخاوف.

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أبرز لاعبي أوزبكستان ومدربها

لقد أقام الذئاب البيضاء مقرهم الرئيسي للبطولة في أمريكا الشمالية، مع قائمة مندمجة للغاية ومصممة قبل ظهورهم التاريخي الأول على الساحة العالمية. تحت الإرشاد الحصيف ذي النزعة الدفاعية للمدرب الرئيسي فابيو كانافارو، بلغ الفريق ذروة التنفيذ الفني خلال مبارياته الودية التحضيرية الأخيرة، مؤسساً أجواءً إيجابية وموحدة بشكل لا يصدق. أكبر تطور هيكلي لأوزبكستان هو عمود دفاعي جاهز بالكامل، ما يسمح لكانافارو بتطبيق كتلته التكتيكية المفضلة بسلاسة للمواجهة الافتتاحية الضخمة.

النجم الدفاعي الصاعد عبد القادر خوسانوف منخرط بالكامل لقيادة الخط الخلفي، جالباً وعياً تمركزياً نخبوياً إلى جانب المخضرم رستم أشورماتوف. في وسط الملعب، سيحاول معدل العمل الهائل والحماية البدنية لكل من أوتابيك شوكوروف وأوديلجون هامروبيكوف تعطيل أنماط الخصم وتثبيت خط الوسط. في المقدمة، من المؤكد أن المخضرم والرمز إلدار شومورودوف سيتصدر الهجوم، مدعوماً بالموهبة الإبداعية الهائلة لعبوسبيك فايزولايف وجلال الدين مشاريبوف لتوفير خيارات عمودية ديناميكية في الهجمات المرتدة.

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التشكيلة المتوقعة للبرتغال

كوستا؛ كانسيلو، أراوخو، فيغا، مينديش؛ نيفيش، فيتينيا؛ سيلفا، فرنانديش، نيتو؛ راموس.

التشكيلة المتوقعة لأوزبكستان

يوسوبوف؛ خوسانوف، عبد اللهيف، أوروزوف؛ كريموف، موزغوفوي، شوكوروف، نصر اللهيف؛ فايزوللاييف، أورونوف؛ شومورودوف.

قائمة البرتغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفز)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلهو (غينجلربيرليغي).

المدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، ماثيوس نونيس (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديش (باريس سان جيرمان)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال)، توماس أراوخو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: روبن نيفيش (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، جواو نيفيش (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل لياو (إيه سي ميلان)، غونسالو غيديش (ريال سوسيداد)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان).

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قائمة أوزبكستان المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوتكير يوسفوف (نافباهور)، عبدوفوحيد نيماتوف (ناساف)، بوتيرالي إرغاشيف (نفتشي).

المدافعون: رستم أشورماتوف (استقلال)، فرّوخ سايفييف (نفتشي)، خوجياكبار عليجونوف (باختاكور)، شيرزود نصر اللهيف (ناساف)، عمر إشمورودوف (ناساف)، عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي)، عبد الله عبد اللهيف (دبا)، بيخروز كريموف (سورخون)، جاخونغير أوروزوف (دينامو سمرقند)، أفازبيك أولماسالييف (AGMK).

لاعبو الوسط: أوتابيك شوكوروف (بني ياس)، جلال الدين مشاريبوف (استقلال)، أوديلجون حمروبيكوف (تراكتور)، أوستون أورونوف (برسبوليس)، جامشيد إسكندروف (نفتشي)، دوستونبيك خامداموف (باختاكور)، عباسبيك فايزوللاييف (إسطنبول باشاك شهير)، أكمل موزغوفوي (باختاكور)، عزيزجون غانييف (البطائح)، شيرزود إسانوف (بخارى).

المهاجمون: إلدور شومورودوف (إسطنبول باشاك شهير، على سبيل الإعارة من روما)، إيغور سيرغييف (برسبوليس)، عزيزبيك أمونوف (بخارى).

أخبار الفريق والقوائم

تُدار البرتغال بواسطة روبرتو مارتينيز، رغم عدم توفر أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات حالياً لقائمة السيليساو. لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة قبل المواجهة، وستُضاف التحديثات أقرب إلى صافرة البداية.

يقود أوزبكستان فابيو كانافارو، ولكن بالمثل، لم يتم تأكيد أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات للذئاب البيضاء في هذه المرحلة. سيتم نشر تشكيلتهم المتوقعة مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل البرتغال وهي في حالة قوية، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات لها. وكانت أحدث مباراة لها فوزًا بنتيجة 2-1 على نيجيريا في 10 يونيو، كما تغلبت أيضًا على تشيلي 2-1 والولايات المتحدة 2-0 في مباريات ودية سابقة. وقد أوقف تعادل 0-0 مع المكسيك تلك السلسلة، رغم أن نتيجتها الأخرى الوحيدة في هذه الفترة كانت اكتساحًا لأرمينيا 9-1 في تصفيات كأس العالم. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت البرتغال 14 هدفًا واستقبلت ثلاثة.

سجل أوزبكستان الأخير أكثر تباينًا. لقد خسروا آخر مباراتين لهم، بسقوطهم 2-1 أمام هولندا في 8 يونيو و2-0 أمام كندا في 2 يونيو. قبل ذلك، فازوا على فنزويلا والغابون بينما تعادلوا 2-2 مع الصين. عبر آخر خمس مباريات لهم، سجل الذئاب البيضاء ستة أهداف واستقبلوا سبعة، مع فوز واحد في آخر ثلاث مباريات لهم قبل دخول البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

البرتغال المباراة الأخيرة أوزباكستان 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار البرتغال 5 - 2 أوزبكستان 5 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

التقت البرتغال وأوزبكستان مرة واحدة فقط في سجل المواجهات المباشرة المتاح. تلك المباراة، التي أُقيمت في 18 سبتمبر 2012، كانت مباراة ودية فازت بها البرتغال 5-2. ومع وجود مواجهة سابقة واحدة فقط مسجلة، هناك سياق تاريخي محدود يمكن الاستناد إليه لهذا اللقاء في دور المجموعات بكأس العالم.

الترتيب

في المجموعة K، تحتل البرتغال حاليًا المركز الثالث وتحتل أوزبكستان المركز الرابع، وفقًا لأحدث بيانات الترتيب.