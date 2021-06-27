البرتغال وبلجيكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرتغال وبلجيكا في قمة دور الـ16 من بطولة يورو 2020 ..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

البرتغال 0 × 1 بلجيكا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

68' البرتغال تسيطر جيدًا على المباراة وتسديدة قوية من ريناتو لكن تمر بجوار المرمى بعيدة تمامًا

63' لوكاكو يحاول الرد على هجمات البرتغال وكرة مرتدة من بلجيكا مررها ثورجان إلى نجم انتر الذي سدد على حدود المنطقة لكن أعلى العارضة

62' تسديدة قوية من برونو على حدود منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى

61' عرضية برتغالية على رأس جواو فيليكس لكن الأخير يضربها سهلة في يد كورتوا

58' أووووووه البرتغال تقترب .. رونالدو يراوغ ويمرر كرة سحرية إلى جوتا لكن الأخير يسددها أعلى العارضة

52' البرتغال الأكثر سيطرة لكن حتى الآن كورتوا لم يظهر في أي لقطة

48' بداية سيئة لبلجيكا بتجدد إصابة كيفين دي بروينه وخروجه بديلًا لصالح ميرتينيس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف سجله ثورجان هازارد

45+2 محاولات برتغالية في الدقائق الأخيرة للتعديل لكن بلا فائدة

42' جوووووووووووووووووووول ثورجان هازارد يفتتح التسجيل بصاروخية قوية يعجز الحارس عن التصدي لها

37' مونييه يحاول التسجيل بخارج القدم بعد تسديدة من بعيد مباغتة لكن الكرة أعلى العارضة

35' محاولة من ركلة حرة للبرتغال تعود بمرتدة سريعة من لوكاكو لكن الدفاع يقطعها قبل التمريرة إلى هازارد

30' تراجع من جانب بلجيكا وسيطرة برتغالية

24' أووووووووووووه رونالدو كاد أن يفتتح التسجيل من ركلة حرة سددها مباشرة في المرمى لكن كورتوا تصدى لها

22' ريناتو سانشيس يجرب حظه ويسدد كرة من بعيد باتجاه المرمى لكن مرت بجوار المرمى.

20' أول ظهور لرونالدو هجوميًا في المباراة بعد تمريرة سحرية وصلت له على حدود منطقة الجزاء لكن الدفاع تعامل سريعًا والحكم رفع راية التسلل

15' هدوء في المباراة مع سيطرة من بلجيكا ومحاولات للعب على المرتدات من البرتغال

10' المحاولة الأولى لصالح بلجيكا بعد تمريرة بين هازارد ولوكاكو عادت إلى الأول الذي سددها من لمسة واحدة لكن بعيدة عن المرمى.

6' أوووووه أول محاولة في المباراة عن طريق البرتغال بعد تمريرة من سانشيس إلى جوتا لكن الأخير سددها بعيدة تمامًا عن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل البرتغال

قرر المدرب سانتوس البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-3



باتريسيو

جيريرو- دياز - بيبي - ديوجو دالوت

موتينيو - بالينيا- سانشيس

سيلفا - كريستيانو رونالدو - جوتا

🇵🇹 ______ will star for Portugal against Belgium. @selecaoportugal | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

تشكيل بلجيكا

قرر المدرب روبيرتو مارتينيز البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 3-4-3



كورتوا

ألديرفيرلد- فيرمايلين- فيرتونخين

مونييه - فيتسيل- - تيليمانس-- ثورجان هازارد

إيدين هازارد- روميلو لوكاكو - كيفين دي بروينه



بينما تأهلت بلجيكا بعد الفوز في جميع مباريات المجموعة وهي المرة الأولى التي يفعلها الشياطين الحمر في تاريخهم مع البطولة.

نجح المنتخب البرتغالي في التأهل عن مجموعة الموت كأفضل ثوالث بعد التعادل مع فرنسا والخسارة من ألمانيا والفوز على المجر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لقمة دور الـ16 من يورو 2020 بمواجهة بين البرتغال وبلجيكا على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.