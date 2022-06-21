البرتغالي يشترط التدعيم.. كريستيانو رونالدو يمهل مانشستر يونايتد شهرين لحسم مصيره!

طلبات صاروخ ماديرا من أجل البقاء في أولد ترافورد

ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو تحركات أكبر من مانشستر يونايتد إذا أراد أن يبقيه في صفوفه، لا تخصه هو على الإطلاق، بل تخص تدعيم الفريق.

البرتغالي غير مستعد للتنازل عن حلم التتويج بألقاب في الوقت القليل المتبقي من مسيرته، ولن يتأتى ذلك إلا ببناء فريق قوي يستطيع المنافسة، وهو ما لا يرى بشائره في الوقت الراهن.

استبشر كل مشجعي مانشستر يونايتد خيرًا بقدوم إريك تين هاج على رأس السدة الفنية للفريق، ولكن هذا الاستبشار يتلاشى مع مرور الوقت دون صفقات كبرى لرفاق رونالدو في الميركاتو.

لقد أراد رونالدو حين عاد إلى يونايتد أن يعود إلى مصاف التتويج مجددًا، ولكن هذا الأمر لم يحدث بل وفوجئ بإنهائه الدوري الإنجليزي في المركز السادس بفارق 35 نقطة عن البطل مانشستر سيتي!.

ما فاقم قلق رونالدو أمران، الأول هو تدعيم كل من مانشستر سيتي وليفربول بكل من إرلينج هالاند وداروين نونييز، بينما ظل يونايتد دون تدعيم على هذا المستوى.

الأمر الثاني هو تصريحات المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد والتي قال فيها إن ناديه أنفق مليار جنيه إسترليني على الانتقالات في السنوات الأخيرة وإنهم يتساءلون "كيف سيتم حل هذا الأمر في المستقبل" واصفًا ما حدث بأنهم "حرقوا المال!".

سينتظر رونالدو الشهرين المقبلين لرؤية تدعيم حقيقي في صفوف مانشستر يونايتد، وإلا فسيكون الرحيل الخيار الأكثر طرحًا بالنسبة له، لكن المؤكد وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية أن كل التقارير التي تربط روما برونالدو، ليست صحيحة على الإطلاق.

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