البرازيل تفقد ويليان في نهائي كوبا أمريكا

بديل نيمار لن يلعب النهائي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أطباء المنتخب البرازيلي أن جناح الفريق ويليان تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن المباراة النهائية أمام بيرو في كوبا أمريكا.

وكان ويليان تعرض لشد عضلي أثناء لقاء نصف النهائي والانتصار على الأرجنتين بهدفين نظيفين فجر الأربعاء بعد دخوله بديلاً.

وقال متحدث عن الاتحاد البرازيلي أن اللاعب يعاني من شد عضلي في العضلة الخلفية، ويشعر بآلام، مؤكداً أن الإصابة ليست خطيرة.

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وسيحتاج ويليان لعدة أيام للتعافي من إصابته، مما يعني غيابه عن النهائي أمام البيرو الأحد المقبل، نفس الفريق الذي سجل ضده في الانتصار بخماسية في المجموعات.

ولم يكن ويليان في القائمة الأساسية للبرازيل، ولكن دخل كبديل لنيمار بعد إصابة الأخير في ودية قطر قبل البطولة.

البرازيل تلعب في النهائي مجدداً مع بيرو بعد انتصار الأخيرة على تشيلي فجر الخميس بثلاثية نظيفة.