كأس العالم - المجموعة 3 New York/New Jersey Stadium

ستنطلق مباراة البرازيل ضد المغرب في 13 يونيو 2026 عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كيفية مشاهدة البرازيل ضد المغرب باستخدام VPN

إذا كنت مسافراً إلى الخارج أو تريد فقط الوصول إلى خدمات البث المعتادة لديك من جزء مختلف من العالم، فقد تصادف قيوداً جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لتكون مفيدة.

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. ومن خلال تغيير موقعك افتراضياً إلى بلد تُبث فيه المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحظر ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. يتم وصف دليل خطوة بخطوة لاحقاً في هذه المقالة، أو يمكنك أيضاً الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لبث الرياضات.

البرازيل ضد المغرب: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ضربة البداية الافتتاحية في إيست راذرفورد أكثر أهمية لفريقين متحمسين لترسيخ موطئ قدمهما في مجموعة شديدة التنافس. وتحت ضغط داخلي مكثف، يجب على مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أن يثبت أن نظامه المباشر القائم على مهاجمة المساحات قادر على تقديم الأداء على الساحة العالمية تحت وطأة التوقعات التاريخية. ويواجهون منتخب المغرب الذي لا يلين والمتمرّس في المعارك، بقيادة المبتكر التكتيكي المعين حديثاً محمد وهبي - الذي يتولى قيادة جيل رائع يسعى لتكرار أو تجاوز مسيرتهم التاريخية إلى نصف النهائي قبل أربع سنوات. وبال لعب أمام جمهور عالمي صاخب في ملعب نيويورك نيوجيرسي المتطور، فإن هذه المواجهة تحمل كل مقومات أن تصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم.

ومع وجود اسكتلندا، إحدى القوى الكبرى في البطولة، تنتظر في الأفق إلى جانب منتخب هايتي شديد الحيوية في المجموعة C، فإن أي تعثر في اليوم الأول قد يكون كارثياً. بالنسبة للبرازيل، تمثل هذه فرصة لتأكيد تفوقها الكروي، وتجاوز صعوبات التأهل الأخيرة، وإبراز تطورها التقني النخبوي تحت قيادة أول مدرب أجنبي لها منذ عقود. أما بالنسبة للمغرب، فهي الاختبار الحاسم لعصر جديد، بالانتقال من إطار دفاعي محبوب إلى محرك تكتيكي غير مقيّد جاهز لمواجهة الأفضل في العالم. ومع تسليط الأضواء على عشب نيوجيرسي، سيحوّل الضغط الهائل لمباراة الافتتاح هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي وتفكيك المساحات بشكل كبير من سيغادر حاملاً ثلاث نقاط ثمينة.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث كأس العالم FIFA 2026 مباشرة

الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

مسار البرازيل إلى أمريكا الشمالية

لم تكن رحلة البرازيل إلى كأس العالم 2026 سلسة على الإطلاق، إذ خاضت دورة تصفيات كونميبول شديدة الاضطراب انتهت في النهاية إلى إحداث تغيير إداري ضخم. تعثرت السيليساو في البداية خلال الجولات الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية، وتعرضت لانتكاسات تاريخية شملت إذلالًا مؤلمًا بنتيجة 4-1 أمام الغريم الأرجنتين تحت الإدارة السابقة، ما تركها تتراجع في جدول الترتيب.

جاءت نقطة التحول مع التعيين المدوي للمدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي. ومع تكليفه بتهدئة الأوضاع وتحويل اللمحات الفردية الخام إلى جماعية منظمة، تولى أنشيلوتي قيادة فريق كان يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة. وفي النهاية استقرت حملة البرازيل، وأظهرت ما يكفي من الحزم التكتيكي وأنهت النتائج اللازمة في نوافذ التصفيات الأخيرة لعام 2025 لتثبت مركزًا خامسًا. وبضمان العبور التلقائي إلى أمريكا الشمالية، ضمن أبطال العالم خمس مرات بقاء سجلهم المثالي بحضور كل كأس عالم دون انقطاع، ممهدين الطريق لقوس فداء كبير تحت أضواء نيوجيرسي.

درس المغرب في التأهل

وعلى النقيض تمامًا، حجز أسود الأطلس مكانهم في نسخة 2026 الاستعراضية بتنفيذ مسيرة مثالية ومهيمنة عبر التصفيات الأفريقية. وبناءً على الزخم النفسي الهائل لإنجازهم الأسطوري بالمركز الرابع في قطر 2022، حوّل المغرب حملته في تصفيات الكاف إلى بيان تفوق قاري خالص.

تحت قيادة وليد الركراكي، شق المغرب طريقه بلا رحمة في المجموعة E، محققًا سجلًا بلا شائبة من ثمانية انتصارات في ثماني مباريات. لقد أطاحوا بالمنافسين بمزيج متوازن من الأمان الدفاعي البنيوي والكفاءة المدمرة على الأطراف. وعلى الرغم من أن الركراكي اتخذ القرار الصادم بالتنحي في مارس 2026 للسماح بالتطور الطبيعي للفريق، فإنه ترك وراءه كتيبة نخبوية بلا قيود. ورث المدرب المعين حديثًا محمد وهبي محركًا هادرًا حلق إلى البطولة دون خوف من عمالقة العالم، مختومًا تذكرتهم مبكرًا حسابيًا بوصفهم أقوى تشكيلة في أفريقيا.

أخبار فريق البرازيل ضد المغرب

أخبار فريق البرازيل

أنهى المدرب كارلو أنشيلوتي قائمة مكونة من 26 لاعبًا مرصعة بالنجوم تتمحور بشكل كبير حول نواة قاتلة من أبطال أوروبا. تتمحور نقطة الحديث الرئيسية قبل الافتتاح حول النجم نيمار جونيور، الذي غطت عودته إلى مسرح كأس العالم بعد غياب دولي دام عامين ونصف بسحابة من وذمة عضلية طفيفة تعرض لها مع سانتوس. وقد أكد أنشيلوتي أن الطاقم الطبي يدير تعافيه بشكل فردي، لضمان بقائه مع الفريق حتى لو تم حمايته للمراحل اللاحقة من البطولة.

ومع إدارة حالة نيمار بعناية، تم تسليم مفاتيح الهجوم بالكامل إلى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور والجناح المتألق رافينيا لاعب برشلونة. وقد أشاد أنشيلوتي علنًا برافينيا بوصفه أفضل أصول العالم في مهاجمة المساحات العميقة، مشيرًا إلى أنه سيشركه في دور متقدم ومرن في خط الوسط. دفاعيًا، يرتدي ماركينيوس، وصيف دوري أبطال أوروبا، شارة القيادة، ويجاور قلب دفاع أرسنال غابرييل ماغالهايس لتأمين قلب الدفاع.

Getty

أخبار فريق المغرب

يدخل المغرب البطولة تحت الإشراف التكتيكي الجديد لمحمد واهبي، الذي تم تسريعه إلى المقعد الساخن للمنتخب الأول عقب نجاحه المذهل في قيادة منتخب تحت 20 عامًا إلى لقب عالمي في 2025. لا يملك واهبي أي مخاوف كبيرة بشأن الإصابات بعد فوز ودي ناجح بنتيجة 2-1 على كوسوفو، ما يسمح له بإشراك تشكيلة أساسية متمرسة وعالية الانسجام مبنية على أسس مألوفة.

قصة اختيار التشكيلة الكبيرة هي ضم محميي واهبي المراهقين من منتخب تحت 20 عامًا، عثمان معمة وياسر الزبيري، رغم أن كليهما متوقع أن يقدما طاقة ديناميكية من على دكة البدلاء. لا يزال الظهير الأيمن العالمي من باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الركيزة الهيكلية غير القابلة للجدل للفريق، ويُعتمد عليه بشكل كبير لتثبيت الكتلة الدفاعية مع قيادة سلاسل الهجوم الواسعة للمغرب.

Getty Images

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

كارلو أنشيلوتي (البرازيل)

Getty Images

يُبجَّل كارلو أنشيلوتي باعتباره أحد أعظم المدربين وأكثرهم تتويجًا في تاريخ كرة القدم، ويخوض ظهوره الأول المرتقب للغاية في بطولة دولية كأول مدرب أجنبي بارز للبرازيل منذ عقود. المدرب الإيطالي خبير في علاقات اللاعبين والسيولة الهيكلية، ويبني نظامًا مصممًا لمنح أقصى قدر من الحرية الإبداعية لمهاجميه مع فرض مسؤولية دفاعية مطلقة.

يستخدم أنشيلوتي خطة 4-2-3-1 متوازنة تتحول إلى سلاح هجومي مرتد عمودي. ويطالب لاعبي وسطه بالنظر إلى الأمام فور استعادة الكرة، متجاوزًا سلاسل الاستحواذ الطويلة من جانب إلى جانب لاستغلال المساحة خلف خطوط دفاع الخصم. سيكون تحديه الأساسي في إيست رذرفورد هو ضمان قدرة ثنائي الارتكاز في الوسط على حماية الخط الخلفي عندما يتقدم الظهيران ذوا النزعة الهجومية عاليًا في الملعب.

محمد واهبي (المغرب)

Getty Images

بدخوله دائرة الضوء مع المنتخب الأول قبل ثلاثة أشهر فقط من البطولة، يجلب محمد واهبي سمعةً للتعديلات التكتيكية الجريئة والمتطلعة إلى الأمام ودمج الشباب. وبعد أن دبّر لقبًا عالميًا تاريخيًا للشباب، يفضل المدرب البالغ من العمر 49 عامًا والمولود في بلجيكا اللعب بأسلوب حيوي قائم على الاستحواذ يركز بشدة على زيادة العدد على الأطراف.

مع احترام الهوية الدفاعية المتراصة ذات الكتلة المنخفضة التي جعلت المغرب مشهورًا في 2022، نفّذ واهبي تدريجيًا مخططًا هجوميًا أكثر عمودية. يفضل استخدام خط وسط ثلاثي عالي اللياقة للضغط بقوة على الكرات الثانية قبل توظيف تركيبات سريعة بين ظهيريْه وأجنحته المقلوبة لاختراق خطوط الخصم، مقدمًا مظهرًا أكثر اتساعًا من سلفه.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعبًا

قائمة البرازيل في كأس العالم

حراس المرمى: أليسون، إيدرسون، ويفرتون

المدافعون: أليكس ساندرو، بريمر، دانيلو، دوغلاس سانتوس، غابرييل ماغالهايس، روجر إيبانيز، ليو بيريرا، ماركينيوس، ويسلي

لاعبو الوسط: برونو غيمارايش، كاسيميرو، دانيلو سانتوس، فابينيو، لوكاس باكيتا

المهاجمون: إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، لويز هنريكي، ماتيوس كونيا، نيمار جونيور، رافينيا، رايان، فينيسيوس جونيور

قائمة المغرب في كأس العالم

حراس المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي، أحمد رضا التكناوتي

المدافعون: نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلاماري، أشرف حكيمي، زكريا الواحدي، نايف أكرد، شادي رياض، رضوان هلهال، عيسى ديوب

لاعبو الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعدي، نيل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري

المهاجمون: عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، إبراهيم دياز، جسيم ياسين، أيوب أمايموني

أبرز المواجهات في مباراة البرازيل ضد المغرب

فينيسيوس جونيور ضد أشرف حكيمي: مواجهة عالمية بحق، جذابة على الرواق. يصل فينيسيوس جونيور وهو يتطلع إلى تأكيد مكانته كمرشح للكرة الذهبية، مستخدماً سرعته القاتلة في المراوغة لعزل المدافعين في مواقف 1 ضد 1. وسيجد نفسه مباشرة أمام أشرف حكيمي، أحد قلة من الأظهرة في كرة القدم العالمية الذين يمتلكون سرعة ارتداد خام، وقوة بدنية، وذكاءً تكتيكياً لمجاراة البرازيلي خطوة بخطوة. اللاعب الذي يفوز بهذا الصراع المتفجر سيغير المشهد بالكامل في المجموعة C.

رافينيا ضد كتلة وسط المغرب المركزية: مع توجيه أنشيلوتي لرافينيا صراحةً للعمل قريباً من الخط الدفاعي لاستغلال المساحات العمودية، يقع عبء الاحتواء مباشرة على ركائز وسط المغرب. سيُكلَّف سفيان أمرابط بتتبع تحركات رافينيا المركزية الذكية، لضمان ألا يتمكن نجم برشلونة من استلام الكرة بشكل نظيف وهو في وضعية نصف التفاف لتمريرها إلى عدّائي البرازيل المتداخلين.

غابرييل ماغالهايس ضد يوسف النصيري: معركة شاقة هوائية وبدنية داخل منطقة الجزاء. النصيري مهاجم محطة لا يكلّ يزدهر في مهاجمة العرضيات وزعزعة قلوب الدفاع بمعدل عمله المكثف. على غابرييل لاعب أرسنال أن يستخدم تمركزه النخبوي وقوته البدنية للسيطرة على منطقته الدفاعية، وحرمان المغرب من فرص واضحة من الكرات الثابتة والعرضيات.

أخبار الفريق والقوائم

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

البرازيل المباراة الأخيرة المغرب 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار المغرب 2 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1





الترتيب

دليل VPN خطوة بخطوة لمشاهدة البرازيل ضد المغرب اليوم

NordVPN

تنزيل وتثبيت : سجّل للاشتراك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى موثوقة (اطّلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم حيث تُعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة لكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: أحيانًا يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو حدّث متصفحك لضمان سريان التغيير. ابدأ البث: اذهب إلى موقع وتطبيق الجهة الناقلة واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

المشاهدة على هاتفك أو حاسوبك المحمول جيدة، لكن الرياضات المباشرة مكانها الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل الـVPN على تلفازك: