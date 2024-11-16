البرازيل تهزم الإمارات وتتوج بلقب بطولة نيوم للكرة الشاطئية

حقق المنتخب البرازيلي لكرة القدم الشاطئية لقب بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة بمنطقة نيوم في المملكة العربية السعودية.

وحافظ المنتخب البرازيلي على لقبه، بعد أن تغلب في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت على المنتخب الإماراتي بنتيجة 6-1.

وفي مباريات تحديد المراكز، حقق المنتخب الإسباني فوزاً صعباً على المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف، ليحصل على المركز الثالث.

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أما في مباراة تحديد المركز الخامس، حقق المنتخب الياباني فوزاً عريضاً على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 8-2.

وفي آخر مواجهات تحديد المراكز، حقق المنتخب السعودي المركز السابع بعد فوزه على المنتخب الصيني بنتيجة 5-3.