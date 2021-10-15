البرازيل تكتسح أوروجواي برباعية وميسي "الغاضب" يقود الأرجنتين لإسقاط بيرو

النجم الأرجنتيني خرج لمهاجمة الحكم بعد الفوز

انتصار ساحق نجح المنتخب البرازيلي في تحقيقه على حساب نظيره الأوروجوياني بنتيجة 4/1، في الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

البرازيل لعبت اللقاء على أرضها، وسط تألق لافت من نيمار نجم باريس سان جيرمان، وزميله رافينيا، من أجل تسجيل رباعية في شباك الخصم.

الهدف الأول جاء عن طريق نيمار في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، قبل أن يضيف رافينيا الهدف الثاني بالدقيقة الثامنة عشر.

الضغط البرازيلي استمر على أوروجواي في الشوط الثاني، حيث أضاف رافينيا الهدف الثالث بالدقيقة 58، قبل أن يسجل لويس سواريز هدفًا في الدقيقة 77 لمحاولة تقليص الفارق.

جابرييل باربوسا أغلق الطريق تمامًا أمام أي فرصة لعودة أوروجواي، مختتمًا الرباعية بهدف آخر بالدقيقة 83.

وعلى جانب آخر نجحت الأرجنتين في التفوق بصعوبة شديدة على بيرو بهدف دون رد، سجله لاوتارو مارتينيز في الشوط الأول من عمر اللقاء، بغياب أندري كاريلو نجم الهلال السعودي عن بيرو.

المباراة شهدت حالة من الغضب لدى ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، حيث انتقد الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو بسبب قراراته خلال انتصار بلاده.

وكتب ميسي بعد المباراة:"كانت مواجهة صعبة للغاية، وعانينا من الرياح الكثيفة، كلهم في الخلف يتركون مساحات قليلة جدًا، الحكم كلما يدير أي مباراة لنا يفعل الشيء نفسه، يبدو أنه يقوم بذلك عن قصد".

وأضاف:"ولكن مهلًا، ثلاث نقاط مهمة تقربنا إلى هدفنا من أجل التأهل إلى كأس العالم".

وفي مباراة أخرى نجح المنتخب التشيلي في الفوز على فنزويلا بثلاثية نظيفة، سجل منها إريك بولجار ثنائية، وأحرز بنجامين بريريتون الهدف الثالث.

وأما بوليفيا فقد فازت على باراجواي برباعية نظيفة، وتعادلت كولومبيا مع الإكوادور بلا أهداف، بمشاركة جوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي كبديل في الدقيقة 59.

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وبهذه النتائج تأتي البرازيل في المركز الأول بـ31 نقطة، ثم الأرجنتين 25، الإكوادور 17، كولومبيا وأوروجواي 16، تشيلي 13، بوليفيا وباراجواي 12، بيرو 11 وفنزويلا 7 نقاط.