البرازيل تسخر من الأرجنتين بعد وداع طوكيو وبطل كوبا أمريكا يرد!

منافسة مشتعلة دوماً بين العملاقين

سخر نجوم منتخب البرازيل تحت 23 عاماً من نظيرهم الأرجنتيني بعد وداع منافسات طوكيو 2020 من دور المجموعات لصالح المنتخب المصري.

الأرجنتين ودعت المنافسات عقب التعادل مع إسبانيا والتساوي مع مصر بأربع نقاط، ولكن فارق الأهداف منح التأهل للفراعنة لتلتقي البرازيل بربع النهائي.

وشاهد ثلاثي البرازيل ريتشارليسون، رينيير، ودوجلاس لويز لقاء الأرجنتين وإسبانيا من أرض الملعب معاً، ونشروا فيديو بعد نهاية اللقاء مباشرة يسخر من وداع الأرجنتينيين للمنافسات.

وكتب لويز عبر صفحته على إنستجرام: "وداعاً أيها الأشقاء الصغار" وقاموا بوداع ساخر هو ولاعبي البرازيل بالفيديو المنشور.

الرد أتى سريعاً عبر رودريجو دي بول، لاعب المنتخب الأول الأرجنتيني وأتلتيكو مدريد الجديد، وكان عبر إنستجرام كذلك، وذلك بنشر صورة له مع ريتشارليسون من كوبا أمريكا وطالبه بالصمت وتذكر من بطل المسابقة.

وكانت الأرجنتين حققت لقب كوبا أمريكا مطلع الشهر الجاري بالفوز على البرازيل في عقر دارها بهدف نظيف، لتحرم الأخيرة من الحفاظ على لقبها القاري.

ويقدم المنتخب البرازيلي تحت 23 عاماً بطولة مميزة حتى الآن بعد تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط بالفوز على ألمانيا والسعودية والتعادل مع الكوت ديفوار.

ويلعب راقصو السامبا السبت المقبل مع المنتخب المصري لحساب منافسات ربع النهائي بعد أن نجح أبطال إفريقيا بالتأهل عقب التعادل مع إسبانيا والفوز على أستراليا.