أستراليا ضد البرازيل | في ليلة الرقم 10 الأحدث بعد نيمار .. لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد في سامبا "أنشيلوتي"

عاد المنتخب البرازيل للحضور من جديد بعد "استراحة" شهرين لمحبيه عقب خيبة الأمل الكبرى في مونديال أمريكا، وعودة "السيليساو" حافظت على تقاليد السنوات الأخيرة بتحولها لوجبة ثقيلة على مشجعي الفريق.

أطل المنتخب البرازيلي على محبيه من الأراضي الأسترالية للمرة الأولى مساء الجمعة، إطلالة ستتكرر بعد أيام قليلة من نفس البلاد ولكن في مدينة مختلفة ضد نفس الخصم، ضمن جولة مكوكية حول العالم ستشهد مواجهة ثالثة أيضًا ضد الهند، وتعادل في مواجهته ضد "الكناغر" بهدف لمثله في آخر اللحظات.

وكأن الانتقادات ما قبل المباراة بسبب الرحلات الطويلة والمنهكة للاعبين، وضحكات الأخيرة الساخرة من رقصة السكان الأصليين وقت استقبالهم في أستراليا ليست كافية، لتأتي المباراة لتضيف انتقادات "فنية" هذه المرة لراقصي السامبا ومدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

مباراة أستراليا شهدت حدثين مهمين، ظهور الرقم عشرة الجديدة وخليفة نيمار رافينيا بالقميص الجديد، والمباراة الأولى للاعب كورينثيانز ماتيوزينيو، ومدافع مانشستر سيتي الشاب فيتور ريس بقميص البرازيل على مستوى المنتخب الأولى، مع تغيير مهم في حراسة المرمى أيضًا بحصول هوجو سوزا على القميص والمركز رقم واحد رسميًا، وخلافة أليسون وإيدرسون في حماية العرين.









ولكن مستوى الفريق الذي لعب بخطة 4-2-3-1 بوجود فينيسيوس وإستيفاو كأجنحة، ورافينيا خلف إندريك في الخط الأمامي ظهر هزيلًا، وجعل أستراليا تظهر كند في أرض الملعب.

الرهان على إندريك الذي لا يلعب في ريال مدريد وعدم إعطاء رافينيا الاستمرارية في المركز الذي يتألق فيه مع برشلونة كان أول أخطاء أنشيلوتي، البرازيل وصلت لمرمى أستراليا في عدة هجمات خطيرة ولكن عبر لمحات فردية، وليس عمل جماعي، نفس آفة الفريق في كأس العالم، وعندما تحرك رافينيا للعمق كان خطيرًا وكاد يسجل بالفعل.









أصابع الاتهام وُجهت لثنائية الوسط دانيلو وبرونو جيمارايش، ومع خروج كاسيميرو من الصورة، يبدو أن رحلة أنشيلوتي للعثور على معوض لنجم إنتر ميامي الحالي ستكون طويلة، ونجاحه في الخروج بتوليفة ناجحة تساعده على بناء اللعب هي المهمة الأهم.

الصحفي في شبكة "سي إن إن" بنسختها البرازيلية رؤول مورا وصف عمل أنشيلوتي مع البرازيل بمثير للشفقة، أولًا بسبب غياب هوية الفريق منذ انطلاق المباراة وعدم قدرته على بناء سلسلة من التمريرات، ثم بسبب تغييراته والتحول لخطة 4-2-4 التي فشلت في حل مشكلة خط الوسط، وصنعت "حفرة" على حد تعبيره في منتصف ميدان الملعب يمر منها الخصوم.

نقطة أخرى يجب التركيز عليها هي حراسة المرمى، سوزا في مباراته الثانية فقط مع المنتخب يتحمل مسؤولية هدف أستراليا من إيراكوندا، صحيح الأخير رفعها بشكل رائع فوق الحائط ولكن الكرة افتقدت للسرعة، وكان الحارس يبدو قريبًا في الإعادات منها ورغم ذلك اكتفى بالمشاهدة بطريقة سينمائية غريبة لا تليق بحارس يخلف حارسين مميزين في العرين.









حتى الهدف الذي سجله موهبة بورنموث رايان في الدقيقة 95 وأنقذ فيه فريقه من الهزيمة، جاء من ركلة ركنية (نفذها رافينيا) ورأسية يُلام عليها دفاع أصحاب الأرض وحارسهم الذين بدوا وكأنهم في حالة احتفالية بانتصار تاريخي على البرازيل، ومشهد رايان وهو يبحث عن من يحتفل معه بهدف أكبر دليل على حالة التوهان في صفوف فريقه.









مباراة اليوم لا تخرج عن إطار الودي ولكن كان ينتظر منها أن تقدم على الأقل إشارات مطمئنة عقب خيبة أمل كأس العالم، ولكن على ما يبدو أن رحلة أنشيلوتي في أستراليا، على الأقل في نصفها الأول، لن تقدم تلك الضمانات، وأفضل ختام هو ما خرجت به شبكة "جلوبو" الشهيرة أثناء المباراة ولن تنتظر حتى لنهايتها، إذ نشرت صورة لتشكيل الفريق اليوم وسألت: "كم لاعبًا من هؤلاء سيكون حاضرًا في كأس العالم؟"







