كلايتون: أتطلع لتقديم مستوى متميز رفقة حتا الإماراتي

البرازيلي كلايتون يتحدث عن انضمامه لحتا الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البرازيلي كلايتون دوس سانتوس، مدافع فريق نادي حتا، والذي انضم له مؤخرًا، على أنه جاهز للتحدي مع فريقه الموسم المقبل، في دوري الخليج العربي الإماراتي.

كلايتون قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية: "تجربتي الجديدة في الدوري الإماراتي، خطوة مفصلية في حياتي، وستعزز من رصيد خبراتي في ملاعب الكرة، بعد تجربة الاحتراف في بيلينينسيش البرتغالي".

اللاعب البرازيلي تابع: "أتطلع لتقديم مستوى مميز مع حتا، خلال الموسم المقبل، من أجل تحقيق طموحات وأهداف الفريق مع نهاية الموسم".

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وأشاد كلايتون بالحفاوة الكبيرة التي حظي بها منذ قدومه إلى الإمارات، سواء من أسرة النادي وزملائه اللاعبين، أو أهالي الإمارات.

واختم اللاعب البرازيلي تصريحاته، قائلًا: "ارتفاع درجات الحرارة في الإمارات، لن تشكل لي مفاجأة، لأنني أنتمي لمدينة فورتاليزا، والتي تقع في شمال البرازيل ويتشابه الطقس فيها مع الإمارات".

ويلعب فريق حتا الموسم المقبل في دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.