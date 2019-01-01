البدري يتحدث عن زيزو وإصابة الشحات وموقف لاعبي بيراميدز

مصر حققت فوز ودي صعب على ليبيريا

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن المواجهة الودية أمام ليبيريا ومدى رضاه على أداء اللاعبين خلال اللقاء، والاستعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وحقق منتخب مصر الفوز على ليبيريا وديًا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية وانتهت بهدف واحد لصالح الفراعنة ضمن المعسكر.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حسين الشحات خائف من الإصابة وينتظر نتائج الأشعة والفحوصات التي ستجري عليه خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "زيزو مكسب كبير للغاية لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية، يقدم أداء جيدًا جدًا وسيفيد المنتخب في المباريات المقبلة".

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وعن استبعاد لاعبي بيراميدز من المعسكر: "قرار اتخذ في وقتها وكان يجب أن يطبق، وبعد انتهاء هذه الفترة ينتهي كل شيء بخصوص هذا القرار"، ملمحًا إلى انضمامهم بعد ذلك.

ويواجه منتخب مصر كينيا يوم 14 من نوفمبر الجاري وجزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

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