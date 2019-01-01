البدري موجهاً رسالة لصلاح: ما حدث في التصويت غير مقصود وأنت فخر لنا جميعاً

المدير الفني للمنتخب المصري يوجه رسالة لمحمد صلاح

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، رسالة إلى محمد صلاح لاعب الفراعنة، بعد نتيجة تصويت أفضل لاعب في العالم من الفيفا.

وحل محمد صلاح رابعاً في ترتيب أفضل لاعبي العالم من الفيفا، بعد ليونيل ميسي في المركز الأول وفان دايك في المركز الثاني وكريستيانو رونالدو.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عن صلاح: "أنت فخر للمصريين، ما حدث في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم خطأ غير مقصود بالتأكيد".

وتابع: "الجميع في مصر يحبك يا صلاح، ويتابع المشكلة الأخيرة، لا تقف عندها كثيراً يجب أن نبدأ العمل بجهد لإسعاد المصريين".

وحدثت أزمة في تصويت الوفد المصري، لمحمد صلاح، حيث لم تعتمد الفيفا صوت مدرب الفراعنة أو قائد المنتخب.

وتابع: "سأتواصل معك قريباً لنتناقش في العديد من الأمور، وكي أطمأن عليك بعدما علمت بإجهادك".