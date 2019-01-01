البدري: من الصعب قبول دعوة تركي آل الشيخ لضيق الوقت

مدرب الفراعنة يؤكد صعوب قبول دعوة تركي آل الشيخ لضيق الوقت

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، صعوبة قبول مباراة الأرجنتين أو البرازيل في نوفمبر القادم.

وقام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بدعوة الفراعنة لمواجهة الأرجنتين أو البرازيل ودياً في الرياض.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن الأمر سيكون صعباً، الموعد المحدد للمباراة هو 19 نوفمبر، وهو الذي سنلعب فيه أمام جزر القمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021".

وتطرق للحديث عن مستقبل الفراعنة، وقال: "يهمني مصلحة المنتخب قبل أي شيء وتحقيق أفضل النتائج، اخترت بعناية الجهاز المعاون، بعد مناقشة مع اتحاد الكرة".

وتابع: "طريقة عملي ستكون، أنني أرى في الأول هيكل الفريق ثم تحديد الاختيارات من المحترفين والمحليين".

وأتم تصريحاته قائلاً: "عامل السن ليس في اعتبارنا، ولكن بالطبع كلما قل معدل السن كان أفضل".