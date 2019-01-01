البدري يتخذ قرارًا جديدًا بشأن المحترفين لمعسكر الفراعنة في نوفمبر

منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على مصير ضم المحترفين في المباراة الودية في الشهر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن البدري يفضل إراحة اللاعبين المحترفين خلال المواجهة الودية المقرر لها 10 نوفمبر المقبل.

وأشارت التقارير أن البدري يرغب في حصول اللاعبين على راحة كافية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر للعمل على الفوز بنقاط اللقائين.

إقرأ أيضًا - حسام البدري: نواجه صعوبات وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع

ويفكر البدري في ضم محترف أخر، لمعسكر منتخب مصر المقبل في نوفمبر، حيث ضم المعسكر الماضي كلًا من محمود تريزيجيه وحجازي والنني وكوكا بالإضافة إلى إراحة محمد صلاح.

وينوي البدري على ضم محترفًا جديدًا إما عمرو وردة أو كهربا، في المعسكر المقبل لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي تصفيات كأس الأمم الإفريقية.