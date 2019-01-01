البدري: توقف الدوري سبب التعادل أمام كينيا والإرهاق أصاب اللاعبين

منتخب مصر يتعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التعادل أمام كينيا، في أول مباراة له رسميًا مع الفراعنة، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وكان المنتخب المصري تقدم على كينيا بهدف في الشوط الأول، قبل أن يتعادل الضيوف في نصف اللقاء الثاني، حيث جاء الهدفين من أخطاء دفاعية بحتة للمنتخبين.

وقال البدري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "توقف بطولة الدوري منذ فترة أضر بالمنتخب، وبعض اللاعبين المحترفين لم يشاركوا مع فرقهم في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "عدم التركيز والإرهاق في نهاية اللقاء هو سبب التعادل أمام كينيا، ولكن المشوار في تصفيات كأس الأمم الإفريقية مازال طويلًا، وسنسعى لعدم فقد أي نقاط أخرى خلال المباريات المقبلة".

وتابع: "كنت أعلم جيدًا أننا سنواجه صعوبات خلال اللقاء، اللاعبين أخر مباراة لهم كانت 24 أكتوبر الماضي، ولذلك تأثر اللاعبين بفترة الغياب الطويلة وعدم خوض لقاءات".

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منتخب مصر فقد نقطتين غاليتين، في مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون، حيث يسعى منتخب مصر للفوز في الجولات المقبلة لضمان الصعود السهل.

منتخب مصر يتواجد في مجموعته كلًا من كينيا وتوجو وجزر القمر، أي أن الصعود في متناوله خلال المباريات المقبلة ولكن فقد نقطتين على أرضك شيء صعب للغاية.

ويواجه منتخب مصر نظيره جزر القمر، ضمن الجولة الثانية من التصفيات يوم 18 نوفمبر المقبل، خارج دياره وعينه على الـ3 نقاط بعد فقد نقطتين أمام كينيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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