الباطن والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الباطن والنصر في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب نادي الباطن...

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الباطن X النصر

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الباطن - النصر الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر شاهد VIP ملعب الباطن

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Shahid

46’ انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

2+45’ إطلاق صافرة نهاية شوط المباراة الأول.

45’ انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ولا تزال النتيجة تشير لتقدم النصر بثلاثية نظيفة.

40’ جوووووووول الثالث للنصر، هذه المرة عن طريق سامي النجعي من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

33’ أووووووه هجمة خطيرة للنصر بعد نقل رائع للكرة بين أقدام اللاعبين، حتى وصلت لفينسنت أبو بكر أمام المرمى، لكنه سدد بجوار القائم.

28’ جووووووووول الهدف الثاني للنصر بأقدام أندرسون تاليسكا، بعدما حصل على كرة ثابتة عند قوس منطقة الـ18 بعد إعاقة لويس جوستافو، سددها تاليسكا بشكل رائع في المرمى.

23’ النصر يحصر الباطن في وسط ملعبه، وسط سيطرة كاملة للعالمي على المباراة.

17’ جوووووووول لويس جوستافو يفتتح أهداف المباراة ويسجل أول هدف له بقميص النصر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

10’ هدوء في أحداث المباراة مع تبادل السيطرة بين الفريقين

6’ أووووه عبد الرحمن غريب يحرز هدف النصر الأول عن طريق رأسية بعد استقبال كرة عرضية من سلطان الغنام، لكن حكم المباراة يقرر إلغائه.

0’ إطلاق صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل الباطن:

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

جيسلان كونان – عبد الإله العمري – ألفارو جونزاليس – سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم – لويس جوستافو

أندرسون تاليسكا – سامي النجعي – عبد الرحمن غريب

فينسنت أبو بكر

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الباطن والنصر، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الباطن.

النصر لم يقدم المستويات المنتظرة مع المدرب الجديد رودي جارسيا، ورغم الفوز على الوحدة في الجولة الأولى والانتصار على ضمك الجولة الماضية لكن الخسارة من التعاون جعلت الكثير من الجمهور يقلق على شكل الفريق.

على الجانب الآخر، يقدم الباطن انطلاقة سيئة للغاية بالخسارة في أول 3 مباريات من الشباب والفتح والاتفاق واستقباله 11 هدفًا دون تسجيل أي هدف.