البابا فرنسيس : مارادونا كان شاعرًا ورجلًا هشًا

لديه ذكرى خاصة مع كأس العالم 1986

الراحل دييجو أرماندو مارادونا، كان محبوبًا من أبناء بلاده في الأرجنتين ومختلف أنحاء العالم، ليصل الأمر إلى البابا فرنسيس الذي استرجع ذكرياته مع النجم الراحل.

بابا الفاتيكان يتذكر جيدًا ظهور مارادونا في نهائي كأس العالم 1986، عندما فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية، حيث كان يدرس وقتها في جامعة فرانكفورت.

وقال البابا في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت:"التقيت بمارادونا خلال مباراة من أجل السلام في 2014 وأتذكر بكل سرور كل ما فعله من أجل مساعدة المحتاجين في العالم".

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وأضاف:"على أرض الملعب كان شاعرًا، بطلًا عظيمًا قام بإسعاد الملايين من الناس في الأرجنتين ونابولي وكان أيضًا رجلًا هشًا".

وتابع:"لدي ذكرى شخصية مرتبطة بكأس العالم 1986 البطولة التي فازت بها الأرجنتين بفضل مارادونا، كنت في فرانكفورت لبعض الدراسات ولم أشاهد المباراة النهائية، علمت بالنتيجة في اليوم التالي عندما كتب صبي ياباني على السبورة "تحيا الأرجنتين"".

واستكمل:"أتذكرها شخصيًا، الأمر كان بمثابة الانتصار على الوحدة، لأنه لم يكن لدي أي شخص أشارك معه فرحة هذا الانتصار الرياضي".

وأما عن وفاة مارادونا:"صليت من أجله وأرسلت للعائلة مسبحة ببضع كلمات تعزية شخصية".

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وفي خلال حديثه تطرق البابا فرنسيس عن حبه لكرة القدم، وقيامه بممارسة اللعبة في مسقط رأسه بشوارع بوينس آيرس عندما كان طفلًا.