أزمة إيبولا تضرب كأس العالم .. أمريكا تهدد الكونغو بعدم الدخول!

تحدث أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق العمل التابع للبيت الأبيض المعني بكأس العالم، عن وضع المنتخب الكونغولي، الذي فرضت عليه السلطات الأمريكية فترة عزل صحي إلزامي مدتها 21 يوماً قبل دخوله إلى الولايات المتحدة، كإجراء وقائي مرتبط بتجدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا في ذلك البلد الأفريقي.

وقال جولياني في تصريحات للإعلام: "لقد أوضحنا للكونغو بشكل لا لبس فيه أنه يتعين عليهم الحفاظ على "فقاعتهم" سليمة لمدة 21 يوماً قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هيوستن في 11 يونيو".

وواصل: "كما أكدنا بنفس الوضوح للحكومة الكونغولية أنه يتعين عليهم الحفاظ على هذه الفقاعة، وإلا فإنهم يخاطرون بعدم تمكنهم من السفر إلى الولايات المتحدة. لا يمكننا أن نكون أكثر صراحة من ذلك."





واضطر فريق "الفهود"، الذي يخوض حالياً معسكراً تدريبيّاً في بلجيكا، إلى اتباع بروتوكول صحي صارم على الفور، والدخول في "فقاعة" حقيقية لتجنب أي خطر قد يعرّض مشاركته في البطولة للخطر.

ويفترض أن يخوض المنتخب الكونغولي وديتين ضد الدنمارك في الثالث من يونيو، ثم ضد تشيلي بالتاسع من نفس الشهر بإطار تحضيراته لخوض غمار المحفل العالمي، إذ يلعب في المجموعة K التي تضم البرتغال، أوزباكستان، وكولومبيا.