الإنتر ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة إنتر ميلان ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023

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الإنتر × برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

19' خطيرررة للإنتر، عررضية من الجهة اليسرى ولكن بيدري يشتت الكرة بصعوبة لركنية

10' عررضية من الجهة اليمنى لبرشلونة، سكرينيار يلمس الكرة برأسه قبل ليفاندوفيسكي وتخرج لركنية

6' خطيررة للإنتر، تسديدة صاااااروخية من هاكان ولكن تير شتيجن يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

4' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب برشلونة في بداية اللقاء

صافرة البداية

تشكيل برشلونة

يبدأ تشافي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أندريه تير شتيجن

ماركوس ألونسو - إريك جارسيا - أندرياس كريستنسين - سيرجي روبيرتو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عثمان ديمبيلي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا

تشكيل الإنتر

يبدأ إنزاجي بالتشكيل التالي..

التشكيل |3-5-2

أندريه أونانا

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فراي - ميلان سكرينيار

فيديريكو ديماركو - نيكولو باريلا - هنريخ ميختاريان - هاكان تشاالهان أوجلو - ماتيو دارميان

لاوتارو مارتينيز - خواكين كوريا

يحاول الإنتر استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز ومصالحة جماهيره بسبب نتائجه السيئة في الدوري، في حين أن العملاق الكتالوني يريد تكرار نفس المستوى الذي ظهر به أمام بايرن ولكن مع نتيجة أفضل! ليؤكد بدايته القوية للموسم الحالي.

يسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار الثاني له في دور المجموعات من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، خاصًة وأن بايرن من المتوقع أن يحسم تأهله بمواجهتي فيكتوريا بلزن، لذا يعتبر لقاء اليوم بين برشلونة والإنتر هو صراع مباشر على البطاقة الثانية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الإنتر ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023.