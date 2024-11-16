الإمارات تخوض نهائي كأس نيوم للكرة الشاطئية أمام البرازيل

الأبيض في المباراة النهائية

حجز المنتخب الإماراتي مقعده في نهائي بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة بمنطقة نيوم في المملكة العربية السعودية.

وحقق المنتخب الإماراتي الفوز على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 6-5، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

وفي ذات المجموعة تغلب المنتخب الألماني على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-3، ليصعد للمركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثالث.

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أما في المجموعة الثانية، فقد تمكن المنتخب البرازيلي من حسم الصدارة بعد فوزه على المنتخب الإسباني بنتيجة 9-1، بينما تغلب المنتخب الياباني على نظيره الصيني بنتيجة 9-0.

وسيخوض المنتخب الإماراتي المباراة النهائية غداً السبت أمام منافسه البرازيلي، بينما يواجه المنتخب الإسباني نظيره الألماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي مباراة تحديد المركز الخامس سيواجه المنتخب الياباني نظيره الإنجليزي، بينما سيخوض المنتخب السعودي مباراة تحديد المركزين السابع والثامن أمام فريق الصين.