الإعلان عن مواعيد وجدول مباريات خليجي 25

كأس الخليج 25 تُقام في البصرة العراقية

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم السبت جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023 التي ستُقام في مدينة البصرة العراقية مطلع العام القادم.

بطولة خليجي 25 من المفترض أن تنطلق في السادس من يناير 2023 وتستمر حتى الـ19 من نفس الشهر وتُشارك بها 8 منتخبات تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تضم العراق وعُمان واليمن والسعودية فيما الثانية تضم البحرين والكويت وقطر والإمارات.

ويجمع لقاء الافتتاح الذي سيُقام على استاد البصرة الدولي العراق مع عُمان عند الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي، وبعدها وعند الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي تلتقي السعودية مع اليمن.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25#خليجي_25 #AGCFF pic.twitter.com/sOSzmxhZy8 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 19, 2022

وستحصل المنتخبات المشاركة على يوم راحة بعد كل جولة من جولات دور المجموعات، فيما ستُمنح المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي يومين من الراحة، على أن تلعب مباراتي المربع الذهبي يوم 16 يناير وأخيرًا النهائي في الـ19 من نفس الشهر.

جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أكد على أن مستضيف البطولة وموعدها لن يتغيرا، مضيفًا "هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية، والتي أُلغيت في اللحظات الأخيرة لن يكون سببًا أو ذريعة يتحججُ بها البعض لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة".

يُشار إلى الاتحاد العراقي كان قد طالب جميع المنتخبات المشاركة باللعب بالفريق الأول لكن المصادر في السعودية تتحدث عن المشاركة بفريق المنتخب الأولمبي مع بعض العناصر البديلة في الفريق الأول.