الإرث: نيمار.. عندما يصبح الغياب أبرز من الحضور مع البرازيل!

هذا هو ليجاسي "الإرث" البودكاست الخاص بـ GOAL الذي يتابع العد التنازلي لكأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح الكامنة وراء الدول التي تحدد شكل اللعبة العالمية. أنا اسم الراوي، واليوم، في هذه الحلقة المستوحاة من مقال كتبه توان أمبروسيو، نستكشف الصعود والانقسامات والهالة المتلاشية والنجوم الجدد الذين لم يسلطوا الضوء عليهم بعد، والسؤال الذي يطرح نفسه حول دورة كأس العالم هذه: ماذا تبقى لنيمار وللمنتخب الوطني الذي اعتمد عليه لمدة عشرين عامًا؟

يداه على وركيه، ونظرته بعيدة. دموع الحزن والألم. على الرغم من أن أهداف نيمار الثمانية في كأس العالم وضعته جنباً إلى جنب مع ريفالدو، وأمام أبطال مثل ريفيلينو وبيبيتو وروماريو وجارينشيا في قائمة أفضل الهدافين على مر العصور، فإن الصورة التي تحدد مكانته في أعظم بطولات كرة القدم ليست صورة احتفال. إنها الصورة الموصوفة أعلاه: صورة حزينة تعكس أيضاً حملات البرازيل المخيبة للآمال على مدار 24 عاماً طويلة من الجفاف منذ لقب 2002.

من المستحيل أن نضع عبء ربع قرن تقريبًا دون فوز بأي لقب على عاتق نيمار وحده. فهو لم يلعب في عامي 2006 و2010، بعد كل شيء. كما أن أعظم موهبة برازيلية منذ رونالدينيو لم يرث الشعلة من أي شخص آخر. لم تكن هناك مشهد رمزي لأسطورة تمرر العصا إلى العبقري الجديد من سانتوس، وترشده إلى الطريق إلى الأمام، كما فعل بيليه مع ريفيلينو أو روماريو مع رونالدو.

عندما بدأ نيمار مسيرته مع المنتخب البرازيلي وقميصه الأصفر في عام 2010، وجد عرشًا فارغًا - بل عروشًا فارغة في الواقع. وبشكل عارض تقريبًا، أدى خرق للتقاليد إلى ترك المنتخب الوطني الذي كان يزخر باللاعبين الهجوميّين في وضع مهجور فجأة. كان رونالدينيو وأدريانو في تراجع، ولم يعد كاكا كما كان بعد سلسلة من إصابات الورك. مع عدم وجود أي لاعب آخر مستعد لتقاسم العبء، لم يكن أمام نيمار خيار آخر سوى توحيد كل تلك المسؤولية في عهد واحد.

كان ذلك هو السبيل الوحيد الممكن. وهنا أيضًا يكمن جزء من المشكلة.

غياب نيمار في تلك الليلة في بيلو هوريزونتي لم يؤد إلا إلى تعميق ظل ”الاعتماد على نيمار“، وهو مصطلح ظل يطارد المنتخب الوطني على مدى السنوات الثماني المقبلة.

الوحيد الذي يملأ فراغاً هائلاً

عندما ظهر لأول مرة مع المنتخب البرازيلي في عام 2010، كان نيمار يحمل بالفعل مسؤولية كبيرة. كان الوجه الرئيسي لجيل من الشباب الواعدين، الذين ظهروا لفرض عصر جديد للقميص الأصفر. عصر يركز أكثر على الموهبة والمراوغة، بعد أن خرج الفريق الذي دربه دونغا، والذي بُني على أساس الانضباط والقوة، من ربع نهائي كأس العالم في جنوب أفريقيا أمام هولندا. تكمن الصعوبة في أن اللاعبين المخضرمين الذين كانوا يدعمون ذلك الحلم قيد البناء لم يكونوا نجوم الماضي القريب.

لم يتولى نيمار القميص رقم 10 بشكل نهائي إلا في عام 2013، عندما وصل لويس فيليبي سكولاري، مدرب الفريق الفائز بخمسة ألقاب، بشكل مفاجئ نوعًا ما، لقيادة المنتخب نحو كأس العالم التي طال انتظارها والتي أقيمت في البرازيل. أما الأسماء الشابة الأخرى التي كانت تثير التوقعات في عام 2010، فقد خيبت الآمال في النهاية، مما كلف مانو مينيزيس منصبه. لم يحلق غانسو وباتو عالياً كما كان متوقعاً، معذرة على التورية، كما أن لوكاس مورا لم يكن مقنعاً أيضاً.

إن رؤية أفضل لاعب برازيلي – بلا منازع في ذلك الوقت – وهو يرتدي الرقم الذي خلده بيليه كان، بطبيعة الحال، رسالة واضحة. ورغم تأكيد فيليباو بأن «نيمار لا يجب أن يخل بالتوازن. عليه أن يلعب من أجل الفريق»، فقد كان من الواضح تمامًا أن الفريق كان فريق نيمار. ولم يكن من الغريب أبدًا أن يكون النجم الكبير هو بطل الرواية ومحور الاهتمام. المشكلة هي أنه لم يقترب أي لاعب هجومي آخر من مرافقة اللاعب رقم 10 في فريق الكانارينو. وهذا أمر خطير.

للتذكير فقط: في عام 1958، برز بيليه كنجم عالمي وهو لا يزال مراهقاً، لكن غارينشا كان حاسماً بنفس القدر في الفوز باللقب الأول، وكان نجم البرازيل في تلك البطولة، الذي اختارته الفيفا، هو لاعب الوسط ديدي. في عام 1962، دعم نفس التشكيل الأساسي الدور الرائع لغارينشا، وأدى الشاب أماريلدو دورًا جيدًا في تعويض بيليه المصاب، الذي شكل في عام 1970 شراكات رائعة مع جايرزينيو وريفيلينو وجيرسون وتوستاو. تميزت البطولة الرابعة عام 1994 بالثنائي بيبيتو وروماريو، بينما انقسمت الأضواء في البطولة الخامسة بين رونالدو وريفالدو. بمعنى آخر، لم يمر طريق المجد أبدًا عبر الاعتماد على اسم واحد. حتى لو كان اسم بيليه.

في عمر 22 عاماً فقط، أثار نيمار الإعجاب في كأس العالم 2014 بأدائه الكروي وبقدرته الفعلية على حمل الفريق على عاتقه في البرازيل التي كانت، إلى جانب التزامها بالفوز على أرضها، تعيش أيضاً في جو سياسي شديد الغليان. لم يكن ذلك أمراً يسهل على أي شخص. مصطلح "الاعتماد على نيمار"، الذي بدأ ينتشر في منتصف عام 2013، أصبح حتى عنواناً رئيسياً في صحيفة "أو غلوبو" عشية مباراة نصف النهائي ضد ألمانيا، وأظهر بشكل أوضح من أي وقت مضى أن لاعباً واحداً فقط هو من كان يحسم الأمور فعلياً بقميص المنتخب البرازيلي.

من بين الأهداف العشرة التي سجلها المنتخب حتى تلك المرحلة، كان لنيمار دور مباشر في نصفها (أربعة أهداف وتمريرة حاسمة). لكن الإصابة التي تعرض لها في ظهره، إثر تدخل عنيف من الكولومبي زونيغا في ربع النهائي، أخرجت نجم البرازيل من كأس العالم 2014. وبدون نجمها الوحيد على أرض الملعب، خسرت البرازيل 7-1 أمام ألمانيا في نصف النهائي. كانت تلك أكبر هزيمة مذلة لتشكيلة كبرى في تاريخ كأس العالم. ولم يؤد غياب اللاعب رقم 10 عن تلك الكارثة داخل ملعب مينيرو إلا إلى تزايد ظلال ما يُعرف بـ"الاعتماد على نيمار". وأصبح هذا المصطلح كلمة رئيسية، وثابتة في السنوات الثماني التالية للمنتخب الوطني.

الأمير الذي فشل في أن يصبح ملكاً





قبل كأس العالم 2018 في روسيا، لم يعد هذا المصطلح يستخدم لتسليط الضوء على إنجازات نيمار، بل للخوف من ما ستكون عليه البرازيل بدونه في كامل قوتها. في عام 2017، حقق نيمار أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم، حيث غادر برشلونة ليصبح البطل المطلق في باريس سان جيرمان.

في فرنسا، تعرض لإصابات وانتقادات بنفس المعدل. أسوأها، في أوائل عام 2018، علم البرازيليين عن عظام مشط القدم أكثر مما عرفوه عن التشكيلات الهجومية المحتملة.

لم يكن نيمار في كامل لياقته البدنية لخوض كأس العالم، لكن المشكلة الأكبر كانت سلوكه. كان عاطفياً للغاية لدرجة أنه بكى بعد فوز سهل في دور المجموعات على كوستاريكا، وعلى الرغم من أنه سجل هدفاً في تلك المباراة وضد المكسيك في دور الـ16، إلا أن الصور التي ميزت مشاركته الثانية في كأس العالم كانت تلك التي حولته إلى ميم عالمي، لاعب يبالغ في كل خطأ بتمثيل مسرحي على الأرض.

قام البالغون والأطفال وحتى كبار السن في جميع أنحاء العالم بتصوير أنفسهم وهم يتدحرجون مرارًا وتكرارًا لتقليد ردود فعل اللاعب البرازيلي. أصبح نيمار مصدرًا للسخرية بالنسبة لمشجعي الفرق المنافسة. عندما يصبح وجه المنتخب البرازيلي مادة للسخرية، تتضرر صورة البلد بأكمله أيضًا.

مع عدم وجود لاعب آخر يتقدم عندما أصبحت الأمور جادة في مباريات خروج المغلوب، خسرت البرازيل أمام بلجيكا في ربع النهائي في يوم افتقر فيه لاعبها الرئيسي إلى الإلهام. أظهر ”الجيل الذهبي“ البلجيكي، بقيادة روميلو لوكاكو وإيدن هازارد وكيفن دي بروينه، قوة هجومية أكثر حسمًا وهيمنة من البرازيل. ولذا، على الرغم من أن خروج البرازيل من كأس العالم 2018 لم يكن سيئًا مثل خروجها من كأس العالم 2014، إلا أن نيمار هو الذي غادر هذه المرة حاملًا صورًا محرجة.

النهاية القسرية لـ"الاعتماد على نيمار"

في السنوات التالية، بدا أن البرازيل بدأت أخيرًا في التحرر من ”نيمارديبيندينسيا“ عندما فازت بكأس أمريكا الجنوبية 2019 بدون لاعبها رقم 10 المصاب. ولكن بعيدًا عن المشاكل البدنية، بدأت حياة نيمار الشخصية تتسرب إلى أجواء المنتخب الوطني أكثر من أي وقت مضى. وأصبحت العلاقة أقل صحة. بالنسبة للبرازيل، كان دائمًا يبذل أقصى جهده، ويسجل الأهداف ويساعد زملائه في الفريق، لكن الجدل المستمر خارج الملعب بدأ يلقي بظلاله على كرة القدم نفسها.

وسط هذه الفوضى، كانت هناك نقاط مضيئة تظهر بوادر الأمل. في عام 2022، أشار هدف فينيسيوس جونيور الفائز بدوري أبطال أوروبا لريال مدريد ضد ليفربول إلى ظهور بطل برازيلي جديد، مع لعب رودريجو أيضًا دورًا رئيسيًا في ذلك الموسم. لكن كان لا يزال من المبكر جدًا إنهاء شيء متجذر بعمق في تاريخ السيليساو الحديث.

وصل نيمار إلى قطر للمشاركة في كأس العالم 2022 وهو في صحة جيدة أخيرًا، لكنه أصيب بالتواء في الكاحل في فوز البرازيل الافتتاحي على صربيا. بدا ريتشارليسون جاهزًا لفترة وجيزة لتولي دور رقم 9 الشاغر، حيث سجل هدفين في تلك الليلة، وأضاف فينيسيوس تمريرة حاسمة.

بدون نيمار، تقدمت البرازيل مع ذلك، بفوزها على سويسرا 1-0 بفضل هدف كاسيميرو. لم يتسبب غياب النجم في نفس الذعر الذي حدث في البطولات السابقة، لكن التوتر ظل قائماً.

أثارت الهزيمة 4-1 لكوريا الجنوبية في دور الـ16 حماس الجماهير. بقيادة الجيل الجديد، مع تألق فيني جونيور، ساهم نيمار أيضاً بهدف وتمريرة حاسمة. عاد رمز الفريق، هذه المرة ليس فقط كهداف بل كمرشد. نيمار الذي نشأ في المنتخب الوطني كساموراي بلا سيد أصبح الآن معلمًا للمهاجمين الشباب في البرازيل.

للحظة، بدا أن الأمور عادت إلى طبيعتها. لكن كرة القدم نادرًا ما تقدم قصصًا خيالية.

فراغات جديدة يجب ملؤها... والآن؟

في ربع نهائي 2022 ضد كرواتيا، سجل نيمار هدفاً في الوقت الإضافي واحتفل وكأنه قد حان وقت الخلاص أخيراً. بدا أن نصف النهائي في متناول اليد، هذه المرة بوجوده على أرض الملعب.

لكن بعد لحظات، صُدم اللاعب رقم 10 ذو الخبرة عندما تقدم زملاؤه إلى الأمام بدلاً من التراجع. صرخ قائلاً: ”لماذا تتقدمون؟“ كانت تلك آخر لعبات المباراة. قامت كرواتيا بهجوم مضاد وتعادلت، مما أدى إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح. لم يحصل نيمار، الذي أدرجه المدرب تيتي في قائمة البرازيليين الخامسة لتسديد الركلات الحاسمة، على دوره أبداً. قبل أن يصل دوره، أضاع رودريجو وماركينيوس فرصتيهما.

مرة أخرى، خرجت البرازيل من ربع النهائي، وتأجل حلم الفوز باللقب السادس، ليمتد الجفاف إلى 24 عامًا، وهي نفس المدة التي انقضت بين 1970 و 1994.

عكست دموع نيمار في تلك الليلة اعتقاده بأنها قد تكون فرصته الأخيرة في كأس العالم - وربما كان محقًا. فقد شهدت الفترة التي سبقت عام 2026 تراجعه عن المستوى الأعلى في هذه الرياضة. أنهى موسم 2022-2023 في نادي باريس سان جيرمان، الذي كان قد حول اهتمامه منذ فترة طويلة إلى كيليان مبابي، ثم تم بيعه إلى نادي الهلال السعودي. لم يعد أي نادٍ أوروبي يعتقد أنه يستحق الاستثمار، ولذلك في سن 31، سلك مسارًا عادة ما يكون مخصصًا لمن هم على وشك التقاعد. وحتى هناك، لم يلعب سوى قليلاً.

مع البرازيل، كان لا يزال هناك متسع من الوقت لتسجيل هدفين آخرين - كلاهما في الفوز 5-1 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم. وبذلك وصل مجموع أهدافه إلى 79 هدفًا، متجاوزًا بيليه كأفضل هداف في تاريخ البرازيل في المباريات الرسمية. كان ذلك بمثابة تقدير لإرثه كبطل وحيد أكثر منه انعكاسًا لأدائه الحالي.

بعد بضعة أشهر، في أكتوبر 2023، تعرض نيمار لتمزق في أربطة الركبة وابتعد عن الملاعب لمدة عام. وعندما عاد، في مباراته السابعة مع الهلال، تعرض لإصابة أخرى، وسرعان ما أنهى تجربته في السعودية. بعد أشهر، عاد إلى سانتوس في عودة عاطفية، ولكن بحلول عام 2025، كان قد قضى عامين كاملين دون أن يلعب مع البرازيل.

خلال تلك الفترة نفسها، عانى المنتخب الوطني من اضطرابات. قضى وقتًا طويلاً تحت قيادة مدرب مؤقت، فرناندو دينيز، ووقتًا قصيرًا مع مدرب دائم، دوريفال جونيور، الذي لم يكن الخيار الأول. فقط عشية كأس العالم، عهد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أخيرًا بالمهمة إلى الأيقونة الإيطالية كارلو أنشيلوتي.

هناك الكثير من الشكوك، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: لم تعد البرازيل توحي بالثقة قبل كأس العالم 2026. لكن هذه المرة، لا تتعلق الانتقادات بـ ”نيمارديبيندينسيا“، لأن نيمار لم يلعب سوى قليلاً. في الواقع، العروش فارغة مرة أخرى.

لا يعني ذلك أن هناك نقصًا في المرشحين. لأول مرة منذ كاكا في عام 2007، حصل برازيلي على لقب أفضل لاعب في FIFA عندما فاز فينيسيوس بالجائزة في عام 2024 بعد تألقه في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. كما ظل رودريغو، الذي يتناوب بين دور البداية ودور البديل، لاعبًا حاسمًا للنادي. في غضون ذلك، تولى رافينيا دورًا قياديًا في برشلونة وبرز كمرشح قوي للكرة الذهبية قبل أن تذهب الجائزة إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وينبغي أن يكون ذلك سببًا للإثارة قبل البطولة في أمريكا الشمالية، لكن الدورة الكارثية للبرازيل بعد 2022 خفضت التوقعات. لا يكفي وجود لاعبين رائعين - وحتى الآن، لم يتمكن أي من هؤلاء النجوم الجدد من تكرار أدائهم مع أنديتهم مع المنتخب الوطني. ولا يزال مقعد نيمار شاغرًا.

رمز للأمل

لأكثر من عقد من الزمان، جسد نيمار أكبر آمال البرازيل، لكنه أصبح أيضًا انعكاسًا لخيبة أملها المتكررة. لا يزال أنشيلوتي يلمح إلى أن الفرص لا تزال متاحة للرقم 10، لكنها تقل بشكل متزايد - وحتى لو أتيحت، فستكون موضع تساؤل. هل يمكن أن يأتي الخلاص المحتمل في دور داعم؟ كشرارة ضوء غير متوقعة عندما لا يتوقع منه أحد أي شيء آخر؟

هناك شيء واحد واضح: نيمار والبرازيل لم يعودا كما كانا. كلاهما بحاجة إلى تقديم إجابة من نوع ما. وتبقى كأس العالم أسرع وأقوى منصة للقيام بذلك.

تاريخ نيمار مع البرازيل في البطولة تم تحديده بغيابه أكثر من حضوره؛ الإصابة في 2014، الشكوك حول لياقته البدنية في 2018، ركلة الجزاء التي لم يسددها في 2022. هل يمكن أن تنتهي نهاية "الاعتماد على نيمار" أخيرًا بنهاية سعيدة؟ غير محتمل - لكن في كرة القدم، لا شيء مستحيل.







