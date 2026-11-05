بعد التقارير عن الإحباط في برشلونة .. نابولي يراقب وضعية جافي

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ظهر نابولي كأحد المهتمين المفاجئين بالتعاقد مع لاعب وسط برشلونة جافي، في ظل معاناة اللاعب الدولي الإسباني من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة تحت قيادة هانزي فليك. وبحسب التقارير، فإن العملاق الإيطالي مستعد لاختبار مدى تمسك الفريق الكتالوني باللاعب من خلال تقديم عرض كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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نابولي ينضم إلى سباق التعاقد مع جافي

قد يكون المشهد في كرة القدم الأوروبية على موعد مع تحوّل كبير، مع بروز نابولي كمنافس جدّي للحصول على خدمات خرّيج أكاديمية برشلونة، جافي. وبحسب كالتشيو ميركاتو، فإن البارتينوبي قد بادر بالفعل إلى إجراء اتصالات بين الناديين لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة.

ومن المفهوم أن فريق الدوري الإيطالي يسعى إلى تعزيز خياراته في خط الوسط عقب سلسلة من الإصابات التي أنهكت عمق تشكيلة ماسيميليانو أليجري. ويتوق النادي الإيطالي إلى إضافة حدّة جافي وجودته الفنية إلى صفوفه وهو يسعى لتحقيق النجاح على الصعيد المحلي.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول مانشستر يونايتد ضمّ خدماته، لكن لاعب خط الوسط رفض هذه المساعي بسرعة. فقد كان جافي عازماً على البقاء في برشلونة بعد نهاية قوية للموسم الماضي، حيث تعافى من إصابة في الركبة ليشارك أساسياً في ثماني من آخر تسع مباريات في الليجا ويحجز مكانه في تشكيلة إسبانيا في كأس العالم.

برشلونة يحدد سعره

على الرغم من مكانة جافي كأحد مفضّلي الجماهير وكونه نتاج أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، يبدو أن برشلونة بات أكثر انفتاحاً على فكرة البيع إذا كانت الشروط المالية مناسبة. وبحسب التقارير، فإن النادي مستعدّ للسماح برحيله في حال تقديم عرض في حدود 40 مليون يورو.

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ونتيجة لذلك، استكشف نابولي إمكانية التعاقد مع جافي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تواصل المدير الرياضي جيوفاني مانا مع المقرّبين من لاعب خط الوسط لقياس مدى رغبته في الانتقال. ويطمح البارتينوبي بشكل مثالي إلى صفقة إعارة مبدئية مع خيار الشراء، بما يتيح له ضمّ الدولي الإسباني من دون تقديم التزام مالي كبير مقدماً.

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المنافسة تبلغ ذروتها

ينبع اهتمام العملاق الإيطالي بشكل أساسي من محدودية مشاركات جافي تحت قيادة فليك هذا الموسم. فقد اكتفى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاماً والمفضّل لدى الجماهير بـ211 دقيقة فقط عبر ثماني مباريات مع برشلونة حتى الآن، إذ وجد نفسه ضمن التشكيلة الأساسية في مناسبتين فقط.

وقد أدّى هذا الغياب عن المشاركة المنتظمة إلى تراجع جافي في سلّم الأولويات داخل النادي الكتالوني. وكما هو الحال الآن، يجد الإسباني نفسه متأخراً عن أمثال بيدري، ورودري، وفيرمين لوبيز، وداني أولمو، وحتى مارك بيرنال في ترتيب الأفضلية للحصول على مركز أساسي في خط الوسط.

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سجلّ حافل بالألقاب رغم المعاناة الأخيرة

على الرغم من معاناته الحالية للحصول على وقت لعب، يبقى سجلّ جافي الإجمالي مع برشلونة مثيراً للإعجاب. فقد خاض لاعب خط الوسط الشاب 174 مباراة مع النادي في مختلف المسابقات، مساهماً بعشرة أهداف و18 تمريرة حاسمة، في حين ساعد العملاق الكتالوني على إحراز ثلاثة ألقاب في الليغا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا.