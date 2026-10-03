الإثارة تتصاعد.. يوم "الديربيات" يحبس الأنفاس في دوري الملوك

تواصلت الإثارة الكروية في صالة كول أرينا في بوليفارد رياض سيتي، حيث أُقيمت منافسات مباريات اليوم الخامس من الجولة الأولى (Split 1) لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings League MENA).

وشهدت الأمسية، مواجهات حاسمة ومستويات تنافسية عالية بين الفرق العشرة المشاركة من مختلف أنحاء العالم العربي، في سعيها لتعزيز حظوظها في جدول الترتيب ضمن البطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

وفي أبرز مواجهات الأمسية التي خطفت الأنظار، قدّم "الديربي السعودي" الخالص بين حامل اللقب فريق DR7 ومواطنه فريق RA2 واحدة من أكثر النهايات دراماتيكية وإثارة في يوم المباريات الخامس، والتي انتهت بفوز فريق DR7 بنتيجة 7-6.

وجاء هذا الانتصار في مباراة حابسة للأنفاس، ووسط انقسام وهتافات الجماهير التي أشعلت مدرجات صالة "كول أرينا" طوال اللقاء، وتأرجح الزخم بين الفريقين، حيث أهدر دربحه، ركلة جزاء الرئيس، بينما نجح رائد، في ترجمة ركلته بنجاح ليعزز موقف فريقه.

وبلغت القمة، ذروتها، مع دخول المباراة مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode)، حيث تدخّلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتعدّل النتيجة وتفرض التعادل 6-6، قبل أن يتقمّص نجم هجوم DR7، عبدالله العقيلي، دور البطولة المطلقة، ويسجّل هدف الفوز الحاسم، والثالث له في المباراة، ويهدي فريقه انتصاراً غالياً في ديربي سعودي سيبقى طويلاً في الذاكرة.

وفي أبرز نتائج اليوم الخامس، واصل الفريق السعودي Rising Peaks، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى عبدالرحمن الشهري، صحوته ليحقّق فوزه الثاني على التوالي إثر تغلبه على فريق Turbo المصري.

ورغم بدايته ليوم المباريات في ذيل الترتيب العام، قدّم فريق Rising Peaks أداءً قوياً حيث سجّل سعود مبارك هدفاً مضاعفاً، فيما تكفل إيهاب هوبا بتسجيل هدف الفوز الحاسم.

وشهدت المواجهة نجاح لاعب Rising Peaks، يزيد الشافعي، ورئيس فريق Turbo، طربون، في تحويل ركلتي جزاء الرئيس إلى أهداف.

ودخلت المباراة، مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode) وسط تقدّم الفريق السعودي بنتيجة 4-1، قبل أن يحسم هوبا النتيجة النهائية للفريق الذي شهد أيضاً الظهور الأول للاعبه الجديد نوفل بومينا.

وفي مواجهة أخرى، حقّق فريق Red Zone الأردني، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى ماهركو، انتصاراً كاسحاً بنتيجة 9-2 على حساب ممثل قطر فريق ABO FC، الذي يقوده صانع المحتوى أبو فلة.

وافتتح هداف البطولة، محمد عبدالفتاح، التسجيل مبكراً بإحرازه هدفين، ليمنح فريقه، أفضلية سريعة ويسهل طريقهم نحو هذا الفوز العريض.

وفي أول "ديربي" مغربي يشهده دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ فريق Ultra Chmicha، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى إلياس المالكي، على صدارته وسجلّه الخالي من الهزائم في البطولة، إثر تحقيقه فوزاً مثيراً بنتيجة 5-3 على مواطنه فريق Bakhira FC.

وشهدت المواجهة التاريخية، بصمة استثنائية للاعب فريق Bakhira FC وحارس المرمى، مام شيخ ديوب، الذي دوّن اسمه كأول لاعب يحرز هدفاً في ديربي مغربي ضمن البطولة. وجاء الرد حاسماً من جانب فريق Ultra Chmicha عبر اللاعب ساغار إسكوتو الذي تمكّن من إحراز هدف رائع في "الهدف المضاعف".

كما بلغت الإثارة ذروتها مع رمية النرد (Dice Throw)، لتسفر عن مواجهة ثنائية بين ماسي دابو ولويس هنريكي "بولت"، انتهت بنجاح الأخير في هزّ الشباك، في حين أهدر كلا الفريقين فرصة محقّقة للتسجيل بعد إخفاقهما في ترجمة ركلتي جزاء الرئيس إلى أهداف.

وفي مواجهة أخرى درامية، حقّق فريق 3BS الأردني، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى عبسي، فوزاً صعباً ومثيراً على ممثل الكويت فريق FWZ، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى فواز، ليُلحق به الخسارة الأولى في البطولة هذا الموسم.

وكان فريق FWZ قد بادر بفرض سيطرته المبكرة في المباراة، حيث أحرز إيغور كامبوس هدفين خلال مرحلة نزول اللاعبين. وفي الشوط الثاني، أهدر عبسي ركلة جزاء الرئيس الخاصة بفريقه، ليرد فواز مباشرة بتسجيل ركلته بنجاح ويمنح التقدّم لفريقه بنتيجة 3-1.

ولكن اللاعب خالد عباس، نصّب نفسه بطلاً للقاء بامتياز، حيث قاد انتفاضة مذهلة وسجل ثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) في الدقائق 34، 42، و43، ليقلب الطاولة ويحسم الانتصار الغالي لصالح الفريق الأردني.

ومع ختام منافسات اليوم الخامس، انفرد فريق Ultra Chmicha المغربي بصدارة جدول الترتيب العام كونه الفريق الوحيد الذي حقق 5 انتصارات.

واحتل فريق FWZ الكويتي، المركز الثاني بسجل (4-1)، بينما تساوى فريقا DR7 السعودي وRed Zone الأردني برصيد 3 انتصارات مقابل هزيمتين (3-2).

وعلى صعيد الهدافين، واصل لاعب فريق Red Zone محمد عبدالفتاح صدارته للقائمة برصيد 9 أهداف، يليه إيغو كانيندي (DR7) برصيد 7 أهداف، فيما سجل كل من جيرو مارتين (Red Zone)، وموسى ساو وخالد عباس (3BS)، وماسي دابو (Ultra Chmicha)، وإيغور كامبوس (FWZ)، وعبدالله العقيلي (DR7) ستة أهداف لكل منهم.

وفي قائمة حراس المرمى، تقاسم مارك بريونيس (Ultra Chmicha) ومانيل خيمينيز (ABO FC) الصدارة بـ 40 تصدياً لكل منهما، يليهما حارس مرمى 3BS اللاعب "JMK" بـ 38 تصدياً.

وتتواصل المنافسات في صالة كول أرينا، بعد غد الإثنين، مع انطلاق يوم المباريات السادس من الجولة الأولى لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوفّر تذاكر يوم المباريات السادس من الجولة الأولى عبر منصة ويبوك. كما يمكن للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة متابعة جميع المباريات مجانًا عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء فرق دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للبطولة على منصات كيك ويوتيوب وتيك توك وتويتش. كما تتم تغطية البطولة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشريك الإعلامي الرسمي مجموعة MBC من خلال MBC Action وشاهد.