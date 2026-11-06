3 خيارات تدريبية على طاولة الأهلي لخلافة مارينو بوسيتش.. واسم إيطالي "مفاجئ" الأقرب

كواليس جديدة من داخل البيت الأهلاوي..
حدد عملاق جدة الأهلي "خياراته التدريبية"؛ استعدادًا لحسم مستقبل المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش، الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم حاليًا.
بوسيتش يتعرض لانتقادات عنيفة في الأهلي، منذ توليه تدريب الفريق الأول في صيف عام 2026؛ بسبب تراجع الأداء والنتائج المحلية والخارجية، بشكل ملحوظ.
وحسب آخر التقارير؛ يدرس مسؤولو الأهلي إقالة المدير الفني الهولندي، إلا أن "الشرط الجزائي" يقف عقبة أمام حسم هذا الملف، حتى الآن.
* خيارات الأهلي التدريبية
وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء يوم الجمعة، عن 3 خيارات تدريبية على طاولة إدارة الأهلي؛ وهم:
- 1/ الإيطالي أنطونيو كونتي.
- 2/ الإيطالي تياجو موتا.
- 3/ الألماني أولي فيرنر.
وأوضحت الصحيفة أن المطالب المالية الكبيرة لكونتي؛ تعرقل إمكانية تعاقد الأهلي معه، لخلافة بوسيتش على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.
وأعلنت الصحيفة أن موتا؛ هو الأقرب في الوقت الحالي لقيادة الأهلي، في انتظار حسم النادي قراره النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.
موتا البالغ من العمر 44 سنة، دخل عالم التدريب عام 2018، بقيادة فريق الشباب تحت 19 عامًا بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ قبل أن يشرف على أندية "جنوى، سبيزيا، بولونيا ويوفنتوس"، في إيطاليا.
وحقق موتا أفضل إنجازاته التدريبية مع بولونيا، عندما قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في إنجاز تاريخي للنادي؛ ولكنه لم ينجح في تكرار التجربة الإيجابية مع يوفنتوس بعد ذلك، لتتم إقالته في مارس 2025 رسميًا، بعد 9 أشهر من توليه المهمة.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".