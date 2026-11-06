3 خيارات تدريبية على طاولة الأهلي لخلافة مارينو بوسيتش.. واسم إيطالي "مفاجئ" الأقرب

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كواليس جديدة من داخل البيت الأهلاوي..

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حدد عملاق جدة الأهلي "خياراته التدريبية"؛ استعدادًا لحسم مستقبل المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش، الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم حاليًا.

بوسيتش يتعرض لانتقادات عنيفة في الأهلي، منذ توليه تدريب الفريق الأول في صيف عام 2026؛ بسبب تراجع الأداء والنتائج المحلية والخارجية، بشكل ملحوظ.

وحسب آخر التقارير؛ يدرس مسؤولو الأهلي إقالة المدير الفني الهولندي، إلا أن "الشرط الجزائي" يقف عقبة أمام حسم هذا الملف، حتى الآن.

* خيارات الأهلي التدريبية

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء يوم الجمعة، عن 3 خيارات تدريبية على طاولة إدارة الأهلي؛ وهم:

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- 1/ الإيطالي أنطونيو كونتي.

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- 2/ الإيطالي تياجو موتا.

- 3/ الألماني أولي فيرنر.

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وأوضحت الصحيفة أن المطالب المالية الكبيرة لكونتي؛ تعرقل إمكانية تعاقد الأهلي معه، لخلافة بوسيتش على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

وأعلنت الصحيفة أن موتا؛ هو الأقرب في الوقت الحالي لقيادة الأهلي، في انتظار حسم النادي قراره النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.

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موتا البالغ من العمر 44 سنة، دخل عالم التدريب عام 2018، بقيادة فريق الشباب تحت 19 عامًا بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ قبل أن يشرف على أندية "جنوى، سبيزيا، بولونيا ويوفنتوس"، في إيطاليا.

وحقق موتا أفضل إنجازاته التدريبية مع بولونيا، عندما قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في إنجاز تاريخي للنادي؛ ولكنه لم ينجح في تكرار التجربة الإيجابية مع يوفنتوس بعد ذلك، لتتم إقالته في مارس 2025 رسميًا، بعد 9 أشهر من توليه المهمة.