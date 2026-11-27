خرج مصدر بلجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتراف مثير للجدل؛ بخصوص كلاسيكو الأهلي والنصر الأخير، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2026-2027.
الأهلي فاز (3-1) ضد النصر، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، يوم 20 نوفمبر 2026؛ وذلك في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.
لجنة الحكام تثير الجدل
وفي هذا السياق.. أعلن المصدر في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، عدم صحة "الركلة الجزائية" التي سجل منها الأهلي هدف التقدم (2-1) ضد النصر، بواسطة المهاجم الإنجليزي إيفان توني.
وتحصل التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على "ركلة جزاء" في الدقيقة 67؛ بعد لعبة مشتركة مع عبدالله الحمدان، مهاجم النصر المتراجع إلى منطقة الـ18 لفريقه وقتها.
ورغم رؤية الكثير من المحللين التحكيميين أن "الركلة الجزائية" صحيحة؛ إلا أن المصدر أكد أن اللجنة برئاسة السويسري مانويل نافارو، اعترفت بأن القرار كان خاطئًا.
اعتراف اللجنة بعدم صحة "ركلة جزاء" الأهلي؛ جاء أثناء شرحها للحالات المثيرة للجدل، التي شهدتها مباريات دوري روشن.
المثير في الأمر أن النصر تقدم بهدف مبكر، بواسطة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ قبل أن يرد الأهلي بثلاثية متتالية، بعد ذلك.
أهداف الأهلي الثلاثة؛ جاءت بواسطة "ويندرسون جالينو، إيفان توني (ركلة جزاء) وروجر إيبانيز"، في الدقائق 45+1 و71 و75 تواليًا.
وبسبب هذه النتيجة؛ تجمد النصر عند النقطة 28 في "المركز الثالث"، بينما حصد الأهلي نقطته رقم 24 في "الترتيب الخامس".
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".