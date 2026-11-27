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خرج مصدر بلجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتراف مثير للجدل؛ بخصوص كلاسيكو الأهلي والنصر الأخير، في مسابقة دوري روشن للمحترفين 2026-2027.

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الأهلي فاز (3-1) ضد النصر، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، يوم 20 نوفمبر 2026؛ وذلك في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

لجنة الحكام تثير الجدل

وفي هذا السياق.. أعلن المصدر في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، عدم صحة "الركلة الجزائية" التي سجل منها الأهلي هدف التقدم (2-1) ضد النصر، بواسطة المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

وتحصل التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على "ركلة جزاء" في الدقيقة 67؛ بعد لعبة مشتركة مع عبدالله الحمدان، مهاجم النصر المتراجع إلى منطقة الـ18 لفريقه وقتها.

ورغم رؤية الكثير من المحللين التحكيميين أن "الركلة الجزائية" صحيحة؛ إلا أن المصدر أكد أن اللجنة برئاسة السويسري مانويل نافارو، اعترفت بأن القرار كان خاطئًا.

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اعتراف اللجنة بعدم صحة "ركلة جزاء" الأهلي؛ جاء أثناء شرحها للحالات المثيرة للجدل، التي شهدتها مباريات دوري روشن.

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المثير في الأمر أن النصر تقدم بهدف مبكر، بواسطة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ قبل أن يرد الأهلي بثلاثية متتالية، بعد ذلك.

أهداف الأهلي الثلاثة؛ جاءت بواسطة "ويندرسون جالينو، إيفان توني (ركلة جزاء) وروجر إيبانيز"، في الدقائق 45+1 و71 و75 تواليًا.

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وبسبب هذه النتيجة؛ تجمد النصر عند النقطة 28 في "المركز الثالث"، بينما حصد الأهلي نقطته رقم 24 في "الترتيب الخامس".