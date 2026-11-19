نعم.. بيرانفاند فاز بجائزة 2026، خلال حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك؛ متفوقًا على فراس البريكان وسالم الدوسري، ثنائي الأهلي والهلال على التوالي.
وأصبح بيرانفاند أول حارس يتوج بجائزة "أفضل لاعب في آسيا"؛ بالإضافة إلى أنه كسر احتكار عرب القارة، في السنوات الأخيرة.
لكن.. فوز الحارس الإيراني لم يمر مرور الكرام؛ حيث واجه تشكيكات واسعة للغاية، خاصة أن الترشيحات كانت تميل إلى تتويج البريكان.
لذا؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبقوة، هو: "هل تعرض البريكان للظلم فعلًا من الاتحاد الآسيوي؟!".
البريكان.. موسم تاريخي ولكن!
يجب الإشارة في البداية، إلى أن المؤشرات كانت تتجه إلى فوز البريكان بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" 2026؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، وهي:
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* أولًا: التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي 2025-2026، مع النادي الأهلي.
* ثانيًا: تسجيله هدف فوز الأهلي (1-0) ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026.
* ثالثًا: تسجيله هدفين في فوز منتخب السعودية (3-2) ضد إندونيسيا، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.
أي إن البريكان؛ لعب دورًا كبيرًا ورئيسيًا في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى تأهل السعودية للمونديال.
إلا أن عدم بروز البريكان، في بطولة كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى عدم مشاركته أساسيًا باستمرار مع الأهلي؛ ربما كانا من العوامل التي أثرت على حظوظ هذا المهاجم السعودي، في الفوز بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" 2026.
بيرانفاند.. سر التتويج بجائزة الأفضل
أما بخصوص علي رضا بيرانفاند؛ فهناك بعض العوامل التي قادته إلى التتويج بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" 2026، وهي:
* أولًا: التألق مع منتخب إيران على المستوى الفردي، في بطولة كأس العالم 2026.
* ثانيًا: حصوله على جائزة رجل مباراة منتخب إيران ضد بلجيكا في كأس العالم؛ والتي منحته 60 نقطة كاملة في معايير جائزة "الأفضل في آسيا".
* ثالثًا: بند سري اعتمدته اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الاسكتلندي آندي روكسبرج.
هذا البند السري كشفت عنه صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس؛ حيث يعطي اللجنة الفنية حق منح أي لاعب نقاطًا تقل عن الـ15 المخصصة لـ"رجل المباراة".
ومن المعروف أن "رجل المباراة" في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، يحصل على 15 نقطة كاملة؛ لكن حسب ما ذكرته "الرياضية"، كان هناك لاعب آخر تختاره اللجنة الفنية وفقًا للبند السري سالف الذكر.
وإذا نظرنا إلى بيرانفاند؛ سنجد أنه حافظ على "نظافة شباكه" في 5 مباريات من أصل ثمانية، في مرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية 2025-2026، مع فريقه الإيراني السابق تراكتور.
وبالتالي.. كان بيرانفاند الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي فجر سيباسي الإيراني، يتحصل على نقاط إضافية، في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حتى ولو لم يتحصل على "رجل المباراة".
ورغم ذلك؛ يجب ألا ننسى أن علي رضا تحصل على "بطاقة حمراء" في مواجهة ثمن نهائي النخبة، وأسهم في خروج تراكتور ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.
كلمة أخيرة.. معضلة كأس العالم والنخبة
بناءً على ما ذكرناه؛ نحن أصبحنا أمام معضلة كبيرة للغاية عزيزي القارئ، في جائزة "أفضل لاعب في آسيا" 2026، وهي:
* أولًا: لاعب قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
* ثانيًا: لاعب آخر قدم مستوى فرديًا خرافيًا في إحدى مباريات كأس العالم.
ولذا؛ فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن، هو: "هل يمكن أن تعادل مباراة واحدة في كأس العالم، التتويج بلقب قاري للأندية؟".
ولو كانت الإجابة "نعم"؛ فهنا الاتحاد الآسيوي يعترف ضمنيًا أن بطولته القارية للأندية، لا تزال ليست بالمستوى المأمول.
لكن مثلما ذكرنا، قد يكون العامل الرئيس الذي أدى إلى خسارة البريكان في النهاية؛ هو عدم لعبه مع الأهلي بشكل مستمر، وكذلك عدم تألقه في بطولة كأس العالم 2026.
وإجمالًا.. لعب البريكان 2.576 دقيقة فقط، موزعة على 51 مباراة رسمية، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.
بمعنى؛ مباريات البريكان كثيرة ولكن الدقائق قليلة لأنه يشارك كـ"بديل"، مع تسجيله 8 أهداف فقط لا غير.
و8 أهداف قليلة بالنسبة لأي مهاجم، وهو ما قد يكون عاملًا آخر في خسارته للجائزة؛ لذلك نستطيع القول إن الأهلي ظلم لاعبه بعدم إعطائه دقائق أكثر، مع إشراكه في غير مركزه كـ"جناح" وتحت رأس الحربة.
وفي النهاية؛ لن نستطيع الوصول إلى استنتاج نهائي، إلا بعد معرفة المعايير الكاملة التي أدت إلى تفوق بيرانفاند على البريكان وحتى سالم الدوسري.