ثمار تألقه مع الأهلي .. زين الدين زيدان يقدم فرصة غير متوقعة لفالنتين أتانجانا

السر في معسكر سبتمبر-أكتوبر الماضي..
رغم ما يمر به الأهلي على الصعيد المحلي في دوري روشن إلا أن لاعب وسطه الفرنسي فالنتين أتانجانا يبقى واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق في المسابقة السعودية، ويبدو أن زين الدين زيدان؛ المدير الفني لفرنسا، سيكلل جهوده بأول استعداء على صعيد منتخب الديوك الأول.
ما القصة؟
يستعد زيدان خلال الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن قائمة المنتخب الفرنسي المستدعاة للمشاركة في معسكر نوفمبر الجاري.
الديوك خلال التوقف الدولي المرتقب سيخوضون مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة من دوري أمم أوروبا؛ أمام إيطاليا (12 نوفمبر)، وتركيا (15 نوفمبر).
ومع ترقب الجميع لقائمة زيدان في ثاني معسكراته بعد توليه المهمة رسميًا خلفًا لديدييه ديشان، بدأت بعض التسريبات تخرج للعلن..
إعجاب زيدان بأتانجانا
في هذا الشأن، أوضح الصحفي سانتو أونا أن فالنتين أتانجانا؛ لاعب وسط الأهلي، لفت أنظار زيدان خلال مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في توقف سبتمبر-أكتوبر الماضي.
في ذاك التوقف، نجح نجم الأهلي في صناعة ثلاثة أهداف خلال فوز منتخب فرنسا تحت 21 عامًا أمام سويسرا (7-1)، ضمن مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو".
وأشار أونا إلى أنه في حال حدوث أي غيابات في خط الوسط، سيقدم زيدان فرصة غير متوقعة لأتانجانا، لتمثيل المنتخب الفرنسي الأول.
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مسيرة أتانجانا الدولية
صاحب الـ21 عامًا مثل كافة الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، لكنه حتى الآن، لم يحظ بفرصة مشاركة مع منتخب الديوك الأول.
ومنذ أن لعب مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في عام 2024، شارك في عشر مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة آخرين.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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