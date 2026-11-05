ثمار تألقه مع الأهلي .. زين الدين زيدان يقدم فرصة غير متوقعة لفالنتين أتانجانا

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السر في معسكر سبتمبر-أكتوبر الماضي..

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رغم ما يمر به الأهلي على الصعيد المحلي في دوري روشن إلا أن لاعب وسطه الفرنسي فالنتين أتانجانا يبقى واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق في المسابقة السعودية، ويبدو أن زين الدين زيدان؛ المدير الفني لفرنسا، سيكلل جهوده بأول استعداء على صعيد منتخب الديوك الأول.

ما القصة؟

يستعد زيدان خلال الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن قائمة المنتخب الفرنسي المستدعاة للمشاركة في معسكر نوفمبر الجاري.

الديوك خلال التوقف الدولي المرتقب سيخوضون مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة من دوري أمم أوروبا؛ أمام إيطاليا (12 نوفمبر)، وتركيا (15 نوفمبر).

ومع ترقب الجميع لقائمة زيدان في ثاني معسكراته بعد توليه المهمة رسميًا خلفًا لديدييه ديشان، بدأت بعض التسريبات تخرج للعلن..

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إعجاب زيدان بأتانجانا

في هذا الشأن، أوضح الصحفي سانتو أونا أن فالنتين أتانجانا؛ لاعب وسط الأهلي، لفت أنظار زيدان خلال مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في توقف سبتمبر-أكتوبر الماضي.

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في ذاك التوقف، نجح نجم الأهلي في صناعة ثلاثة أهداف خلال فوز منتخب فرنسا تحت 21 عامًا أمام سويسرا (7-1)، ضمن مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو".

وأشار أونا إلى أنه في حال حدوث أي غيابات في خط الوسط، سيقدم زيدان فرصة غير متوقعة لأتانجانا، لتمثيل المنتخب الفرنسي الأول.

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مسيرة أتانجانا الدولية

صاحب الـ21 عامًا مثل كافة الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، لكنه حتى الآن، لم يحظ بفرصة مشاركة مع منتخب الديوك الأول.

ومنذ أن لعب مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في عام 2024، شارك في عشر مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة آخرين.