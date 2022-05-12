"الأهلي داعم دائم للمنتخبات السعودية" .. ورد قاسٍ من الفراج
استعرض برنامج "أكشن مع وليد"، كما اعتاد" آراء المشاهدين حول القضايا المطروحة للنقاش في حلقة مساء اليوم، وقد رد أحدهم على حديث مقدم البرنامج "وليد الفراج" حول غياب الأهلي عن دعم المنتخبات السعودية خلال المواسم الأخيرة.
المشاهد قال في مقطع الفيديو الذي بُث في البرنامج "أحب الرد على كلامك أمس أن النادي الذي هبط له 5 سنوات لم يدعم المنتخبات السعودية، عد لكأس العالم 2018 نصف المنتخب كان من الأهلي، عد للمنتخبات السنية وستجد الأهلي، الأهلي هو الداعم الكبير والدائم للكرة السعودية، الكبير يبقى كبير يا أبو بدر".
رد الفراج كان قاسيًا على المشاهد، حيث قال "على عيني ورأسي، لكن كان فعل ماضي، إن شاء الله يكون المستقبل والواقع القادم ويعود الأهلي للمكان الذي يستحقه".
عبر #نقطة_نظام .. مشاهد: #الأهلي دائما داعم للمنتخبات السعودية .#وليد_الفراج: كان فعل ماضي @stcpay_ksa #أكشن_مع_وليد #بطاقة_تاخذك_أبعد— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 4, 2022
يعرض على#Shahid
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الأهلي كان قد أنهى الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي في المركز قبل الأخير ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى وسط حسرة وألم جماهيره الكبيرة.
الأهلي ورغم تواجده في دوري يلو قدم للمنتخب السعودي الذي شارك في كأس العالم قطر 2022 لاعبين هما حارس المرمى محمد الربيعي والمهاجم هيثم عسيري.